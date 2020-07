Pietro Delle Piane ha un figlio, assaltata la pagina Wilkipedia

Pietro Delle Piane continua a far pesare che lui ha un figlio e Antonella Elia no. Così i fan della showgirl si sono vendicati su Wikipedia in modo originale

Settimana dopo settimana Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno inventando la coppia più discussa di Temptation Island 2020. Ma quello che è successo nelle ultime ore non se lo aspettava nessuno.

La pagina di Wikipedia sull’attore calabrese infatti è stata presa d’assalto dai fans della showgirl torinese con una serie di frasi. “Pietro ha un figlio, “Pietro ha fatto un figlio”, “Ha una discendenza”. Un tormentone che in realtà quello di avere un figlio che Pietro Delle Piane ha ripetuto più volte durante il soggiorno solitario nel villaggio sardo che ospita i protagonisti del docu reality di Canale 5.

Il compagno di Antonella Elia ha sottolineato in ogni modo che lui qualcosa di buono nella vita lo ha combinato. Ha un figlio, ha avuto una famiglia, cosa che invece ad Antonella non è successa. Così è scattata la vendetta dei suoi fans che ha generato anche risvolti comici. Perché gli screen della pagina di Wikipedia modificata ad hoc stanno facendo il giro del web da ieri sera. Al punto che la celebre enciclopedia online è stata costretta ad intervenire: ha protetto la pagina di Pietro nessuno la potrà più toccare.