Antonella Elia | Pietro Delle Piane tuona: “E’ arida, non ha figli”

Antonella Elia è stata definita da Pietro Delle Piane come una donna arida a Temptation Island soltanto perché non ha figli. La showgirl è rimasta profondamente ferita dalle parole del suo compagno.

Antonella Elia per la prima volta, dall’inizio di quest’avventura a Temptation Island, ha avuto modo di poter vedere un video del suo fidanzato Pietro Delle Piane.

L’attore, durante una cena con una single del villaggio, ha ammesso che Antonella sembra quasi di avere un secondo figlio in quanto lei appare molto più piccola rispetto alla sua età anagrafica non solo da un punto di vista estetico ma anche dal punto di vista mentale. Non solo, Pietro ha definito la sua compagna come una donna arida e un po’ egoista.

Secondo Pietro, infatti, queste caratteristiche sarebbero presenti in tutte quelle persone che non sono riuscite ad avere figli.

“Lei è molto più piccola della sua effettiva età” ha ammesso Pietro Delle Piane a Temptation Island, che non ha nascosto di essere geloso del suo ex Fabiano. “Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Con lei mi sembra di avere due figli” ha confidato l’attore.

“Lei ci tiene molto alla sua libertà, spesso non capisce delle cose. E’ arida” ha concluso. “Questo perché, so che è brutto dirlo, ma perché non ha figli e le persone che non hanno figli ad una certa età sono così” ha aggiunto. Antonella Elia, nel sentire queste parole, è rimasta profondamente delusa dal suo compagno.

Pietro Delle Piane delude Antonella Elia a Temptation Island: “Mi ha ferita”

Pietro Delle Piane ha ferito Antonella Elia a Temptation Island non solo per le parole dette, ma anche perché, come confidato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il non diventare madre è un tasto dolente della sua vita. In quanto ha sempre desiderato avere un figlio, ma non ci è mai riuscita.

“Mi ha ferita davvero, arida è una cosa brutta da dire” ha ammesso la showgirl, che durante la scorsa puntata ha confidato qual è il suo più grande godimento. “Vuol dire che sono vuota, non mi è piaciuto. Ci sono rimasta male” ha concluso amareggiata dopo aver visionato il filmato.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island riusciranno a superare queste incomprensioni? Staremo a vedere.