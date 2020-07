Pietro Delle Piane geloso di Fabiano: chi è l’ex di Antonella Elia

Pietro Delle Piane, durante il falò andato in onda ieri sera a Temptation Island, ha ammesso di essere geloso dell’ex fidanzato di Antonella Elia, Fabiano Petricone, con cui lei è ancora in contatto nonostante la rottura.

Pietro Delle Piane, per la prima volta ieri, ha avuto modo di poter vedere un filmato sulla sua fidanzata Antonella Elia a Temptation Island. Nel corso della clip, la showgirl ammetteva che il suo compagno è stato, ed è, parecchio geloso del suo ex Fabiano Petricone. Ex che Antonella sente tuttora e spesso e volentieri di nascosto da Pietro.

Dopo tale rivelazione, il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere chi è questo Fabiano di cui Antonella ha parlato così tanto e la risposta è subito servita.

Fabiano Petricone, ex fidanzato di Antonella Elia, è un professore universitario ma anche uno scrittore. Insegna all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila Metodologia e tecniche della comunicazione.

La storia con Antonella, che tra l’altro pare abbia chiesto il falò a Pietro a Temptation Island, è nata nel 2013 ed è durata ben 5 anni, finita nel 2018. I due, nonostante la rottura, hanno continuato a sentirsi ed hanno un ottimo rapporto. Tant’è che Antonella lo chiama anche per chiedergli di comprarle i biglietti del treno.

Temptation Island | Pietro Delle Piane contraddice Antonella Elia: “So tutto”

A Temptation Island, dopo aver ammesso di esserne stato geloso, Pietro Delle Piane ha rivelato che lui è pienamente a conoscenza del rapporto che lega Antonella Elia e Fabiano Petricone, mentre lei ha confidato ai suoi tentatori che lo sento più di quanto il suo compagno sappia e spesso elimina le chat e le chiamate dal suo telefono per non farglielo sapere.

Pietro ha negato tutto ciò, affermando di sapere ogni cosa, ma Filippo Bisciglia a Temptation Island, che pare assisterà ad un falò movimentato tra Antonella e Pietro, gli ha fatto notare che evidentemente non è a conoscenza di tutto quello che accade visto che la showgirl ha ammesso di tenergli nascosto alcuni dettagli.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island riusciranno a superare la presenza di Fabiano nel loro rapporto? Staremo a vedere.