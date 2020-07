Temptation Island 2020, dichiarazione choc di Anna nel villaggio delle fidanzate: “Voglio far morire Andrea. Mi deve dire che è stato male”.

Diventa sempre più difficile la situazione tra Anna ed Andrea nel villaggio di Temptation Island 2020 dove lei continua, imperterrita, a mostrarsi dolce e disponibile con il single Andrea per far ingelosire il fidanzato. Un atteggiamento che infastidisce Andrea che, tuttavia, ha deciso di non chiedere il confronto e arrivare fino in fondo.

Temptation Island 2020, Anna: “Andrea deve stare male”

Anna continua a portare avanti la sua strategia corteggiando e facendosi corteggiare dal single Carlo per convincere Andrea a sposarla e ad avere un figlio non sapendo che, nel villaggio dei fidanzati, Andrea e gli altri fidanzati sanno perfettamente che sta fingendo.

“E’ una pessima attrice”, commentano gli altri fidanzati dopo aver visto Anna in teneri atteggiamenti con il single Carlo. “Conoscendo Anna, lei vuole che io vada di là a prendermela. Io, ora, resto qui. Arrivo a fine percorso e vedremo cosa accadrà”, dice a sua volta Andrea.

Il ristoratore, poi, riceve una dichiarazione d’amore da parte di una single con cui ha stretto amicizia: “Sono sei giorni che ti conosco, mi sono avvicinata a te subito. Tu mi reputi mia sorella, io ti reputo un figo. Sono felice di parlare con te e spero che la cosa possa continuare. Mi piace tutto di te, quindi se avrai un pensiero al di fuori, io ci sono. Te lo dico perchè ci tengo, veramente”, dice la tentatrice non trattenendo l’emozione.

Nel villaggio delle fidanzate, durante una chiacchierata con Antonella Elia, Anna si lascia andare a forti dichiarazioni. “Io lo voglio far morire. Voglio che lui al falò mi dica che l’ho fatto stare male”, per poi continuare a stare vicino al single Andrea con cui si concede baci, abbracci e bagni in mare.

“Il fastidio c’è. Sono tranquillo, ma dispiaciuto perchè io mi voglio prendere una grande responsabilità. A 27 anni, se finisce la nostra storia, io ricomincio come ricomincia lei, ma deve trovare un uomo che sta accanto a lei e alle bambine ed ora ce l’hai e ti metti a fare questi giochetti? Non mi manca nulla. Non ho mai avuto una relazione perchè mi sono sempre divertito ed oggi pago lo scotto. Sono innamorato di Anna e non lo nascondo“, conclude Andrea che non nasconde comunque la propria gelosia.