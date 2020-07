Antonella Elia super star a Temptation Island. Con il tentatore Ale, si lascia andare ad una confessione: “ecco il più grande godimento della mia vita”.

Antonella Elia svela il più grande godimento della sua vita. Durante un momento vissuto nel villaggio di Temptation Island 2020 con il single Ale, la Elia svela il momento che considera la cosa più bella della sua vita. Schietta e sincera, dopo aver fatto pipì in mare, si lascia andare ad una confessione proibita.

Antonella Elia al single Ale di Temptation Island 2020: “questo è il vero godimento della mia vita”

Schietta e sincera, Antonella Elia si lascia andare ad una serie di confessioni con il single Ala a cui confessa come la sua nemica sia fondamentale la noia. “Non sopporto la solitudine, ma poi tendo a ricrearla intorno a me”, afferma la Elia che poi si concede un momento di totale relax in mare con Ale che ha una scuola di beach volley.

Prima di tuffarsi, Antonella annuncia di aver fatto la pipì in acqua aggiungendo: “Ecco il più grande godimento della mia vita” per poi tuffarsi in acqua seguita da Ale. Dopo il bagno, la Elia svela di non poter mai stare con un uomo che non ami il mare e poi racconta i dettagli del suo rapporto con l’ex fidanzato Fabiano.

Antonella che, dagli spoiler, potrebbe avere una reazione violenta nei confronti di Pietro, racconta di chiamare ogni volta che ne ha bisogno l’ex fidanzato Fabiano di cui Pietro Delle Piane sarebbe follemente geloso al punto da non raccontargli delle telefonate e dei messaggi su whatsapp. La Elia, inoltre, svela che per i primi sei mesi, Pietro ha vissuto la storia con gli oggetti di Fabiano intorno.

Nel villaggio di Temptation Island 2020, però, dopo aver ascoltato le parole della Elia, Pietro sbotta e confessa come tutto ciò che ha raccontato la Elia non sia vero. Pietro, infatti, svela di sapere delle telefonate che Antonella fa a Fabiano, ma aggiunge di non concepire tale tipo di rapporto con l’ex fidanzato. “Lei è più gelosa di me e se avessi io un rapporto del genere con la mia ex, lei impazzirebbe”, afferma Delle Piane.