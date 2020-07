Scintille tra Antonio e Annamaria a Temptation Island 2020: lui si lascia andare ad una proposta hot con Ilaria, lei sbotta e perde la pazienza.

Antonio e Ilaria sono sempre più vicini nel villaggio di Temptation Island 2020 e Annamaria, durante il falò delle fidanzate, perde la pazienza. “Andate a dormire insieme. Lei è innamorata pazza”, commenta Annamaria guardando il massaggio sensuale a cui Antonio di lascia andare sotto le mani di Ilaria. Dopo le scintille tra Valeria e Ciavy, anche tra Annamaria e Antonio, la fine sembra vicina.

Temptation Island 2020, la proposta bollente di Antonio ad Ilaria fa infuriare Annamaria

Dopo un bagno nel corso del quale non sono mancate le battutine e dichiarazioni importanti, Antonio si lascia andare ad ulteriori dichiarazioni. “Se fossi stato single, non mi sarei fatto problemi a chiederti di frequentarci all’interno di questo contesto“. Poi, usciti dall’acqua, ancora bagnati, Antonio dice ad Ilaria: “metti i pantaloni senza mutande”.

Di fronte alle immagini di un Antonio sempre più disinvolto nel villaggio dove si lascia andare a balli sensuali con Ilaria, Annamaria non ci sta più.

“Sono scioccata. Lui non si lancia perchè c’è una persona che lo frena? Non è il caso che io lo freni. L’unico motivo per cui lui si trattiene è perchè si sono incontrati in un periodo in cui lui è fidanzato e lei no e poi perchè gli ho dimostrato di amarlo e tante cose belle. Non sono motivi per stare con una persona”, commenta Annamaria.

Il giorno successivo, Antonio resta nella sua camera mostrandosi affranto per quanto accaduto. “Sono malinconico oggi”, dice, ma Annamaria non accetta. “Per me è andato oltre. Sono cose che non merito. So bene che non mi merito tutto questo e per me possono anche uscire insieme”, conclude Annamaria. Come finirà tra i due? Arriveranno presto al falò di confronto come Valeria e Ciavy?