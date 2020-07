Uomini e Donne, Giovanna Abate smaschera Sammy: “Ha detto una bugia”

Giovanna Abate è delusa da Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista lo ha accusato di aver mentito sulla loro storia.

Giovanna Abate, intervistata dal magazine dedicato a Uomini e Donne, è tornata a parlare della sua relazione, durata meno di un gatto in tangenziale, con Sammy Hassan. L’ex tronista, dopo aver scritto una lettera al pubblico di canale 5, ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti in merito ad alcune dichiarazioni rilasciata dal suo ex, che aveva rivelato che la loro storia era arrivata al capolinea a causa dei continui litigi e che lei non era pronta per una relazione del genere.

Giovanna ha assolutamente smentito il tutto, accusandolo di aver mentito sulla loro storia. In quanto lui sembrerebbe non averla nemmeno considerata come tale. In particolare la beniamina di Maria De Filippi sui giorni trascorsi da lei a Milano, chiarendo che è stata il più comprensiva possibile. Tanto da fermarsi a dormire da Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice e attuale compagna di Carlo Pietropoli, pur di non turbare il suo equilibrio.

“I primi giorni della nostra storia sono andati abbastanza, ci siamo soltanto punzecchiati ma su piccole cose. Nulla che non facesse parte di una normale conversazione di due persone che stanno provando a costruire un rapporto di coppia” ha esordito l’ex tronista, ma lei Sammy ribadisce che non era pronta per un uomo come lui. “E’ venuto prima lui da me a Roma e siamo stati bene, poi l’ho raggiungo a Milano dove mi ha fatto entrare nei suoi spazi. Abbiamo organizzato il tutto, com’è giusto che sia, in base ai suoi impegni con il piccolo e io ho preferito andare a dormire da Cecilia. In modo tale da potere essere libero di organizzarsi come meglio credeva” ha spiegato Giovanna Abate su Sammy Hassan.

“Per questo motivo non posso continuare a leggere che lui dichiari che sono stata io a non capirlo, avendo un vissuto completamente diverso da lui. Ha mentito, ha detto una bugia!“ ha proseguito l’ex tronista sulla fine della sua relazione. “Ho compreso che quando mi trovavo a Milano non potevamo vederci come e quando volevamo, perché aveva i suoi doveri da padre da rispettare, cosa che non è mai stato un problema per me visto che ero pienamente a conoscenza della sua storia, cos’altro avrei dovuto fare più?“

“Sono la prima a comprendere la sua situazione, i miei genitori sono separati e so quanto possa essere importante dare al figlio le attenzioni che merita” ha concluso l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne. “Non abbiamo avuto nessuna discussione e lo trovo davvero meschino rigirare le cose in questo modo”.

Giovanna Abate delusa dopo Uomini e Donne: “Cosa avrei dovuto dire?”

La delusione provata da Giovanna Abate è ancora tanta. Per questo motivo, prima di sbilanciarsi in prima persona, si è presa tutto il tempo per metabolizzare ciò che era successo, o forse è meglio dire cosa non è successo, con Sammy Hassan dopo Uomini e Donne.

“In tutta onestà in questo momento sto provando a metabolizzare tutta la delusione che provo dentro, senza nascondermi” ha rivelato l’ex tronista. “Provo a riempirmi le giornate come posso, dividendomi tra le mie amiche e il mio lavoro. In modo tale da evitare di passare troppo tempo da sola con i miei pensieri, che fanno troppo rumore” ha spiegato. “Ho mangiato un boccone amaro, il più amaro di tutti perché sono pienamente consapevole di aver provato in tutti modi a renderne il sapore più dolce ma non ci sono riuscita” ha aggiunto.

“Come avete visto durante il mio percorso, ho creduto nella storia con Sammy con tutta me stessa ed ero davvero convinta che tutte le emozioni che abbiamo provato nel programma lontano dalle telecamere avrebbero potuto crescere ancora di più” ha confidato Giovanna, che è pronta a ripartire da se stessa. “Ero convinta che una volta terminata l’esperienza in studio fossimo qualcosa di più di un ‘nulla di concreto'” ha ammesso, ma Sammy Hassan sembra pensarla nella maniera completamente apposta.

“Pensavo avessimo costruito qualcosa, anche un minimo, e che tutto questo potesse trasformarsi in amore o in qualche altro pasticcio, ma soltanto dopo che avessimo avuto l’occasione di poterci conoscere meglio” si è confidata come non mai l’Abate. “Ma tra noi non c’è mai stato nulla al di fuori perché quando ci siamo visti e poi abbiamo rotto sono passati soltanto 8 giorni insieme e ci siamo sentiti per nemmeno un mese. In questo tempo è impossibile essersi fatto un’idea su di noi”.

Sammy Hassan, Giovanna Abate ammette: “C’è freddezza”

L’ex fidanzata di Sammy Hassan ha confidato che dall’altra parte questa voglia di scoperta non c’era, è venuta a mancare. Invece, ancora oggi, c’è soltanto una totale freddezza che quasi la spaventa.

“Quando riponi tutte le tue speranze all’interno di una storia, sperando che abbia un risvolto diverso, non vuoi prenderti di certo la responsabilità di dire qualcosa che, parliamoci chiaro, in fondo non vorresti mai dire” ha ammesso Giovanna Abate di Uomini e Donne. “Che cosa avrei dovuto dire? Qualcosa del tipo ‘ragazzi guardate che anche io sto cercando ancora di capire qualcosa di quello che sta accadendo tra me e Sammy” ha spiegato. “Andiamo, è una vera e propria follia. Oggi è diverso, sono pronta a raccontare la mia versione della storia ma anche perché dall’altra parte vedo una freddezza assurda e non posso nascondere che questa sua capacità mi ha sempre spaventato. Soprattutto quando lo sentivo parlare di noi”.

“Sono sempre più convinta che l’idea di coppia non sia mai esistita in lui e questo non fa altro che farmi sentire ridicola” ha aggiunto. “Non abbiamo mai creduto in noi allo stesso modo. Per questo motivo non possiamo parlare di un qualcosa che in realtà non ha mai funzionato, perché non c’è stato nulla di rilevante per far terminare un rapporto. Almeno, sei ci vuoi provare davvero”.

“Io ho preso parte a Uomini e Donne con la voglia di iniziare un rapporto stabile e serio. Le discussioni di cui lui tanto ha parlato non possono essere definiti tali. Le incomprensioni sono nate quando io gli chiedevo di vederci, perché non volevo che la nostra storia potesse finire tramite messaggi” ha concluso Giovanna Abate delusa da Sammy Hassan, anche se è stata avvistata a Capri con un ballerino famoso. “Ho quasi l’impressione che voglia far passare me per quella pesante, ma la verità è che è troppo comodo giocare su una caratteristica di cui mi si rimproverava sempre all’interno del programma” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Non importa dove la vita mi porta, trovami con un sorriso! Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:44 PDT

“Abbiamo concluso il nostro percorso al Trono Classico uscendo come una coppia, ma per lui invece non era nient’altro che una conoscenza tutto qui” ha aggiunto. “Non ha mai voluto dare una chance a questa relazione e per questo oggi mi sento di dire che il tutto il bello che c’era di noi è finita quando abbiamo lasciato le poltrone rosse. Dopo non c’è stato più nulla” ha concluso. Sembra chiaro più che mai che tra Giovanna Abate e Sammy Hassan di Uomini e Donne non ci sia nessuna speranza per un chiarimento, visto che non è mai nato nulla tra loro.