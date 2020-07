Uomini e Donne | Sammy: “Giovanna Abate? Non è pronta per uno come me”

Uomini e Donne | Sammy: “Giovanna Abate? Non è pronta per uno...

Uomini e Donne | Sammy Hassan, recentemente intervistato dal magazine dedicato al Trono Classico di Maria De Filippi, ha confermato la rottura con Giovanna Abate affermando che lei non era pronta per stare con un uomo come lui.

Uomini e Donne aveva fatto nascere la relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, ma loro non hanno avuto la voglia e la costanza per portarla avanti. Tant’è che hanno scelto di separare le loro strade dopo qualche giorno dalla fine delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

Entrambi, però, sui rispettivi profili social non si sono mai sbilanciati in merito al motivo di tale rottura, ma hanno pazientemente aspettato di poter metabolizzare il tutto per poter raccontare la loro versione della storia sulle pagine del settimanale dedicato al programma di cui hanno fatto parte fino a poco tempo fa.

Lui ha ammesso che le differenze caratteriali tra loro erano troppe. Tanto che erano più i momenti che passavano a discutere che quelli in cui stavano bene. Inoltre Giovanna, sempre secondo Hassan, non sarebbe pronta ad avere una storia con un uomo come lui che ha già un figlio avuto dal suo primo matrimonio.

“Dopo il programma avremmo dovuto trovare il nostro incastro perfetto, ma obiettivamente non ci siamo riusciti” ha spiegato Sammy. “Trascorrevamo la maggior parte del nostro tempo a litigare, anche per il semplice gesto di passarci l’acqua durante il pranzo o la cena” ha proseguito Hassan.

“Abbiamo realizzato la consapevolezza che siamo due persone completamente diverse e tra noi c’era una mancanza di fiducia alla base e senza di questa un rapporto non può andare da nessuna parte” ha continuato l’ex fidanzato di Giovanna. “Viviamo una relazione in maniera diversa, lei è una che a parer mio corre troppo. Non credo sia pronta per una relazione con un uomo come me, perché probabilmente certe esperienze sono comprensibili soltanto perché ha una storia simile alla tua altrimenti si finisce soltanto con il giudice e far nascere ulteriori insicurezze nel rapporto” ha concluso.

Perché Giovanna e Sammy si sono lasciati dopo Uomini e Donne non è più un mistero, ma l’ex corteggiatore ha voluto approfittare del momento anche per rispondere a Giulio Raselli, che negli scorsi giorni lo aveva stroncato per la rapida fine della sua storia d’amore.

“Ci sono rimasta, dopo aver visto cosa aveva gli detto gli scritto in privato chiedendogli come si fosse permesso di accusarmi in qualche modo senza conoscere i fatti, ma ci siamo chiarito subito dopo” ha subito chiarito Sammy. “Però non posso nascondere che mi sono stufato, non mi va giù di dovermi sempre giustificare con gli altri. Ho semplicemente vissuto una storia che non è andata, tutto qui” ha concluso.

Giovanna Abate | Sammy conferma la rottura: “Non ci sono stato per business”

Sammy Hassan ha confermato la rottura con Giovanna Abate, tenendo però a chiarire che la sua scelta a Uomini e Donne, contrariamente a quanto tutti possano pensare, è stata dettata dal reale interesse che provava nei confronti di lei e non del business. Altrimenti, qualora fosse stato interessato al tutto, avrebbe sicuramente gestito la faccenda in maniera totalmente diversa rispetto a quanto ha fatto.

“Vorrei vedere al mio posto come si sarebbero comportate le persone, visto che sono disoccupato da mesi. Io sono stato trasparente quando avrei potuto sfruttare la nostra relazione“ ha sbottato l’ex corteggiatore. “Le chiacchiere stanno a zero”

“Io non rinnego nulla, ritengo ancora che Giovanna sia una bellissima persona ma è innegabile che tra noi ci siano troppe differenze” ha spiegato Sammy Hassan dopo Uomini e Donne.

“Ma ci tengo a precisare che non accetto assolutamente che mi si dica che il mio sì è stato dettato dal business, semplicemente non è andata dopo” ha proseguito l’ex corteggiatore. “La nostra rottura risale alla prima settimana di luglio, ma abbiamo aspettato per ufficializzarlo soltanto perché non eravamo arrivati ad una chiusura definitiva”.

“Siamo pienamente consapevoli del nostro vasto seguito e che le persone sono interessate a sapere cos’è successo dopo, ma non sarebbe stato giusto condividere quello che abbiamo vissuto se ancora noi non avevamo discusso di tutto quello che c’era da discutere” ha aggiunto l’ex protagonista del Trono Classico. “Ora sono stanco e provato da questo mese che abbiamo vissuto insieme”.

“Quando abbiamo terminato il nostro percorso al programma, le ho fatto presente che avrei potuto risponderle di no per almeno mille motivi, ma che avevo provato delle sensazioni con lei che mi avevano dato la giusta spinta per pensare che ne valesse la pena” ha svelato Sammy.

“Quando abbiamo lasciato lo studio, speravo che il nostro percorso avesse avuto alti e bassi a causa del meccanismo del programma, che la vedeva corteggiata da altri ragazzi oltre che da me” ha spiegato Sammy su Giovanna Abate a Uomini e Donne, tra l’altro Alessandro Graziani ha ammesso che vorrebbe scriverle dopo la rottura. “Ero convinto che al di fuori del programma il nostro rapporto sarebbe stato diverso, più leggero e spensierato ma non per questo meno importante” ha aggiunto.

“Ma le speranze erano lontane anni luce dalla realtà. Io e lei non facevamo altro che litigare tutto il giorno e la distanza che ci ha separato non ha fatto altro che peggiorare le cose. Alcune volte tutto si risolve con gli sguardi, ma stando distanti era impossibile voltare pagina”.

“Sono tutt’ora convinto che Giovanna possa essere una persona che stia bene al mio fianco, nonostante tutte le nostre divergenze perché lei è una bellissima ragazza” ha concluso Sammy, anche se sembrerebbe che lei abbia già voltato pagina. “Ma anche intelligente, molto matura ed equilibrata. E’ una donna che ha dei valori, che sa cosa vuol dire il sacrificio. Lei è una donna seria, possiede tutte qualità che sono difficile da trovare al giorno d’oggi in qualcuno“ ha ammesso Hassan. “Contavo davvero che le nostre discussioni, i nostri alti e bassi, una volta fuori dal programma potessero diminuire drasticamente, ma non è successo. Ci ho provato, ci ho creduto e sono contento così perché non ho nessun rimpianto su di noi” ha concluso Sammy su Giovanna Abate di Uomini e Donne. “Ma sono anche consapevole che oggi come oggi non posso di certo continuare a vivere come se fossi sulle montagne russe. Ho bisogno di un certo equilibrio nella mia vita, magari un tempo avrei anche accettato queste condizioni ma oggi non posso farlo. Così come non posso avere al mio fianco qualcuno che condiziona o altera il mio umore. La nostra storia non stava più bene a tutti e due ed io ora sono esausto da tutto questo”.