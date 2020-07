Uomini e Donne | Giulio Raselli stronca Giovanna e Sammy: “Durati 4 secondi”

Uomini e Donne | Giulio Raselli, sul suo profilo Instagram, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sulla relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, terminata poco dopo la scelta al Trono Classico di Maria De Filippi.

Diciamocela tutta: Giulio Raselli non vedeva l’ora di levarsi qualche sassolino dalla scarpa su Giovanna Abate dopo Uomini e Donne.

Durante il suo percorso al Trono Classico, l’ex tronista è sempre stato criticato in quanto il pubblico aveva nettamente preferito l’Abate a lui, giudicandolo finto ed arrogante. Per questo motivo non appena i suoi fedeli sostenitori su Instagram gli hanno chiesto cosa ne pensasse della rottura tra Giovanna e Sammy, lui non ha perso occasione per rispondere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giulia Quattrociocche è incinta: l’annuncio

“Io ho sempre ragionato con la mia testa e seguito ciò che il cuore mi diceva di fare” ha premesso Giulio, tra l’altro la sua compagna ha smentito la crisi di coppia. “Giovanna è sempre stata idolatrata dal pubblico del mio percorso nel programma, però ora si è visto cos’è successo realmente” ha proseguito Raselli.

“Lei e Sammy sono durati 4 secondi, io invece sono ancora qua con Giulia e viviamo la nostra storia mettendoci tutti noi stessi” ha dichiarato Giulio. “C’è una bella differenza tra noi, questo perché prima di criticare dovreste prima guardare come vanno le cose e soltanto dopo esprimere un giudizio” ha concluso Giulio Raselli contro Giovanna Abate e Sammy Hassan.

“Scusateci se abbiamo preferito viverci giorno dopo giorno dopo la fine del programma e non abbiamo pensato a vendere magliette” ha aggiunto Raselli, facendo riferimento alla scelta di Sammy di commercializzare delle t-shirt con la sua catch phrase.

Giulio Raselli su Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne: “Me lo auguro per loro”

Giulio Raselli, nonostante la stoccata alla coppia, scoppiata, del Trono Classico di Uomini e Donne, ha però aggiunto che si augura che Giovanna e Sammy possano chiarire ogni cosa, visto che non hanno ancora confermato la loro rottura ma parlato soltanto di un periodo difficile a cui purtroppo nessuno sembra credere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Sorella Andrea contro Anna: “spero esca solo”

“Avranno avuto le loro valide motivazioni per dirsi addio in maniera così precoce” ha spiegato Giulio Raselli di Uomini e Donne. “Sicuramente, durante il corso del loro percorso, sono stati penalizzati dal non potersi vivere maggiormente da un punto di vista fisico” ha aggiunto il compagno di Giulia D’Urso. “Però mi auguro che possano risolvere ogni cosa” ha concluso, anche se è spuntata in rete una segnalazione su Giovanna Abate che la vedrebbe aver voltato pagina.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne sono realmente arrivati al capolinea della loro storia?