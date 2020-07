Uomini e Donne | Giulia Quattrociocche, dopo la fine della sua relazione con Daniele Schiavon, finita qualche mese fa, sembrerebbe essere in dolce attesa.

Giulia Quattrociocche è stata una delle protagoniste di questa stagione televisiva del Trono Classico di Uomini e Donne. Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, Giulia ha ricoperto il ruolo di tronista durante la prima parte del programma, terminando il suo percorso negli studi Elios di Roma scegliendo di iniziare una relazione con Daniele Schiavon.

La loro storia d’amore però è terminata poco prima del periodo di quarantena a causa di incompatibilità caratteriali, ma Giulia sembrerebbe aver superato ampiamente quel momento visto che sembrerebbe essere incinta.

A lanciare la notizia, che ha spiazzato tutti i telespettatori di canale 5, è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover che ha rivelato che Giulia è in dolce attesa dopo la rottura con Daniele Schiavon.

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne è incinta, il padre del bambino, è bene precisare, non è il suo ex fidanzato Daniele.

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne è incinta dopo la rottura con Daniele Schiavon

Giulia Quattrociocche, almeno per il momento, non ha ancora commentato la notizia sul suo conto. Anche se è bene specificare che lei non è più attiva da qualche tempo sui social, facendo perdere ogni traccia di sé al pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne, ma è sempre la fanpage a rivelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

La pagina Instagram ha annunciato che Giulia Quattrociocche dopo Uomini e Donne, dopo le presentazioni in famiglia e le promesse con Daniele Schiavon, avrebbe iniziato una convivenza con un uomo ed è proprio da quest’ultimo che sarebbe in dolce attesa. Nessun commento, almeno per il momento, dal suo ex.

Per Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, quindi, non c’è nessuna possibilità di poter tornare insieme. La loro breve storia è stata soltanto una piccola parentesi della loro vita di una sfortunata stagione del dating show di Maria De Filippi, visto che è l’unica coppia del programma ad essere durata dopo lo spegnimento delle luci dei riflettori è quella di Giulio Raselli e Giulia D’Urso.