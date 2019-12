Scelta Giulia Quattrociocche oggi in onda | Le parole di Alessandro

Scelta Giulia Quattrociocche oggi, lunedì 2 dicembre, in onda: la tronista sceglie Daniele Schiavon dopo le parole di Alessandro Basciano.

Oggi, lunedì 2 dicembre, va finalmente in onda la puntata della scelta di Giulia Quattrociocche. La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con il fatidico momento della tronista romana che, dopo aver ascoltato le parole di Alessandro Basciano, trova il coraggio per seguire ciò che le dice il cuore.

Scelta Giulia Quattrociocche oggi in onda a Uomini e Donne: le parole di Alessandro Basciano e la reazione di Daniele Schiavon

La puntata, come svela il Vicolo delle News, si apre con l’esterna di Giulia con Alessandro Basciano. Quest’ultimo le organizza una lezione di tango e le chiede se, qualora dovesse sceglierlo, sarebbe disposta a convivere subito. Lei risponde di sì e, in studio, Maria De Filippi le chiede cosa le piace di Basciano. Lei risponde che le piace l’insieme e, alla domanda di Maria su cosa abbia provato nel baciarlo, risponde tanta passione. La conduttrice, poi, chiede a Daniele cosa provi nel sentire quelle parole e Schiavon, con tutta la naturalezza del mondo, risponde: “Mi rode il cxlo”. Tina Cipollari, invece, pensa che Daniele non sia realmente interessato a Giulia.

si passa così all’esterna tra la Quattrociocche e Schiavon. Lei lo raggiunge al campo di calcio dove si sta allenando e, insieme, vanno a mangiare un panino. Tornati in studio, Daniele spiega di sentirsi molto complice con Giulia la quale, su domanda di Maria, afferma di sentire molta stabilità con entrambi: con Alessandro perchè ha già un figlio e con Daniele perchè ha i suoi stessi principi.

Basciano, poi, sottolinea di avere gli stessi principi anche se è un po’ frenato uscendo da una storia importante, quella con la madre di suo figlio. Giulia, poi, sceglie di ballare con Daniele. Mentre Maria passa al trono di Veronica Burchielli, Alessandro interrompe tutto e si rivolge a bruciapelo a Giulia: “Se ti senti di far qualcosa fallo“. Giulia prende la palla al balzo e annuncia di non voler prendere in giro nessuno e che è arrivato il momento di concludere il percorso perchè la sua scelta è Daniele. Daniele si alza, la prende e la bacia e i petali scendono sulle note di ‘Vivimi‘.

Maria De Filippi che aveva già offerto il trono a Veronica Burchielli il giorno della scelta di Alessandro Zarino, invece, balla con Alessandro mentre il pubblico chiede il trono. Giulia non saluta Alessandro, Maria le fa notare la cosa e così lo saluta mentre Basciano saluta anche Daniele.