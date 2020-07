Viso curato e idratato | La beauty routine da fare a casa

Il viso va sempre curato e idratato tutto l’anno, bastano semplici accorgimenti così la pelle sarà nutrita e luminosa. Scopriamo come farlo a casa.

Il viso è la parte del corpo maggiormente esposta al sole e all’inquinamento atmosferico, perciò bisogna prendersene cura tutto l’anno. Spesso viene trascurata durante la stagione invernale, ma poi ci si ricorda solo in estate.

Se viene curato sempre con una beauty routine, potrebbe risultare più luminoso e idratato. Ogni donna dovrebbe dedicarsi periodicamente alla cura del viso, bastano dei semplici gesti, come detergere, idratare ed esfoliare, così da poter sfoggiare una pelle sana, tonica e luminosa.

Noi di CheDonna.it vi sveliamo alcuni segreti da adottare a casa per avere la pelle del viso sempre ben curata.

Viso curato: ecco alcuni consigli da seguire

Non trascurate mai la pelle del viso, è importante prendersene cura con dei piccoli gesti, scopriamo come.

1- Curare le labbra: parte del viso molto delicata, molte donne non danno la giusta importanza. Il contorno labbra è una delle zone più difficili da trattare, infatti si consiglia di applicare il contorno occhi intorno alle labbra. Non è così difficile, bastano semplici gesti per curare bene le labbra, ricordate l’errore più comune è non rimuovere perfettamente il rossetto dalle labbra con lo struccante. Poi una volta a settimana fate uno scrub labbra un trattamento necessario da fare, va ad eliminare le cellule morte. Provate una ricetta facile, se volete curare le labbra in modo naturale.

Scrub a cannella e miele, mettete in un barattolo di vetro un cucchiaio di zucchero di canna, una goccia di olio essenziale di vaniglia e il miele. Mescolate e dovrete formare un composto denso, una vera e propria pasta. Poi applicate delicatamente sulle labbra ed esfoliare, lasciate agire per un 4 minuti e sciacquate con acqua tiepida. Il composto rimasto potete conservarlo per un mese.

2- Idratare: l’idratazione è davvero fondamentale per la vostra pelle, non solo va applicata quotidianamente la crema, specifica per il tipo di pelle, ma una di giorno e una di notte. Inoltre bisogna idratarsi bevendo anche 2 litri di acqua al giorno. La differenza lo fa lo stile di vita la quantità potrà aumentare fino a 4 litri se si pratica un’attività sportiva. La pelle ne beneficerà, seguendo questo consiglio, noterete la vostra pelle più luminosa e idratata.

3- Detergere: utilizzate solo prodotti naturali senza sostanze aggressive e adatti alla propria pelle. Provate i detergenti con ingredienti come avena o camomilla e sciacquate con acqua tiepida e non calda che va ad eliminare gli oli protettivi.

4-Massaggiare il viso: durante le ore di sonno, il viso si contrae, quindi appena svegli, fate alcuni massaggi per attenuare le rughe. Tenete uniti indice, medio e anulare massaggiate dal mento fino agli zigomi con 3 movimenti liscianti verso la parte centrale del viso e altri 3 verso l’esterno delle guance. L’esercizio si fa con le dita e poi proseguite con il palmo della mano.

5-Scrub viso: consigliato una volta a settimana per eliminare le cellule morte e impurità, poi stimola la crescita delle nuove cellule. In particolar modo, le donne più mature non dovrebbero mai rinunciare, perchè la pelle con l’avanzare degli anni perde luminosità, i pori si dilatano maggiormente se sono ostruiti dall’eccesso di sebo. Cliccate qui pere scoprire la ricetta dello scrub da preparare a casa.

6- Evitare brusche variazioni di peso: non solo il corpo, ma anche il viso ne risentirà. Purtroppo con il passare degli anni diventerà meno elastica e si noteranno facilmente i segni dell’invecchiamento.

7- Proteggere gli occhi con occhiali da sole: gli occhi si devono proteggere, ma anche il contorno. Indossate gli occhiali ampi, così da dover proteggere gli occhi e la pelle dal sole, questo eviterà la formazione di rughe con il passar degli anni.

8- Pulire il viso: bastano solo 2 minuti. Dopo aver struccato bene il viso, applicate un pò di tonico sul viso, è importante perchè aiuta ad eliminare eventuali residui di prodotto e di impurità, che possono essere ancora presenti sul viso. Per residui, si fa riferimento al sebo, make up e le cellule morte, che vanno ad occludere i pori. Sceglietelo sempre in base alla vostra pelle.

Basta metterne un pò su un dischetto struccante e fate dei massaggi con piccoli movimenti circolari sul viso, così da riattivare la circolazione.

Non dimenticate di applicare la crema con protezione solare, quando esponete il viso al sole.