Giovanna Abate e Sammy crisi | Alessandro Graziani: “Vorrei scriverle”

Giovanna Abate e Sammy Hassan, dopo essersi scelti al Trono Classico di Uomini e Donne, stanno vivendo un periodo di crisi. Alessandro Graziani, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha rivelato che gli piacerebbe mandarle un messaggio, ma non solo. L’ex corteggiatore ha svelato anche un retroscena su Davide Basolo.

Giovanna Abate è stata l’unica tronista ad aver terminato il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne alla maniera in cui il pubblico da casa era abituato durante il corso di questa stagione televisiva alquanto complicata. Giovanna aveva scelto di iniziare, a telecamere spente, una relazione con il corteggiatore Sammy Hassan. Relazione che non solo non è andata come sperato, ma che è naufragata ancora prima di decollare.

I due, infatti, sono stati fidanzati ufficialmente soltanto per 36 ore, dopo di che hanno annunciato di essere in crisi e da quel momento non si sono più sbilanciati in merito alla loro vita sentimentale. A tal proposito, allora, il popolo del web è curioso di sapere cosa ne pensano Alessandro Graziani e Davide Basolo, i ragazzi che Giovanna ha mandato via in favore di Hassan, di questa situazione.

Alessandro, intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha commentato il tutto, rivelando che è tentato di voler scrivere un messaggio all’ex tronista per sapere come sta, precisando che non ha alcuna intenzione di voler tornare sui suoi passi.

“Ci tengo a precisare, a scanso di equivoci, che non sono una persona che desidera le donne già impegnate” precisa subito Alessandro. “Le prime settimane dopo la messa in onda della scelta, ho disattivato le stories di Giovanna perché volevo evitare di vedere foto o video di lei con Sammy, ma poi sono tornato sui miei passi e ho riattivato il profilo” ha ammesso Graziani su Giovanna Abate e Sammy Hassan, che sono stati stroncati da Giulio Raselli.

“Ad essere sincero, però, ultimamente mi sono chiesto come stessero andando realmente le cose tra loro due, visto che sul web è pieno di fake news e i fatti vengono distorti di continuo” ha poi rivelato Alessandro. “Ci tengo a precisare che non sto aspettando che la verità venga fuori per farmi avanti una seconda volta, ma mi piacerebbe scriverle un messaggio soltanto per sapere come sta e darle il conforto che merita” ha precisato.

“So che dall’esterno può apparire bizzarro, ma sono fatto in questo modo” ha concluso. “Anche con Serena Enardu ho fatto la stessa cosa quando lei stava vivendo un momento difficile dopo la storia con Pago” ha aggiunto. “Mi sono affezionato a Giovanna e provo dei sentimenti, non sono mica una macchina che ti prende e cancella dalla sua vita come se niente fosse successo. Se lei vuole avere un’amicizia, la mia porta è più che aperta”.

Giovanna Abate | Alessandro Graziani svela: “Davide Basolo mi ha girato la faccia”

Alessandro Graziani, oltre a sbilanciarsi su Giovanna Abate, chiarendo che non ha alcuna intenzione di tornare a corteggiarla ma soltanto di darle conforto, ha anche rivelato un curioso retroscena riguardante Davide Basolo dopo Uomini e Donne. Che cosa ha detto?

Alessandro e Davide, come gli utenti della rete più attenti avranno già notato, sono della stessa regione ed è capitato che in un’occasione si sono beccati per strada dopo la loro partecipazione al programma di Maria De Filippi. L’incontro, dettato puramente dalla fortuna, non sarebbe stato apprezzato dall’Alchimista che non appena notato Alessandro ha girato la faccia dall’altra parte, onde evitare di salutarlo o peggio: avere un confronto con lui.

“Davide deve aver ignorato che viviamo nella stessa regione e le voci fanno in fretta ad arrivare da una parte all’altra” ha spiegato Alessandro Graziani su Davide Basolo, che di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram. “Nessuno dei due ha interessi ad avere rapporti l’uno con l’altro, sia chiaro, ma onestamente avrei apprezzato se quella sera tra noi ci fosse stato un confronto da persone mature e non abbassare lo sguardo come se niente fosse” ha spiegato.

“E’ facile giocare a fare gli uomini quando si indossa una maschera, il bello viene dopo” ha aggiunto. “Io non ho alcun motivo per provare un sentimento di invidia nei suoi confronti, sono abbastanza soddisfatto della mia vita e sto apposto così”.

Alessandro Graziani non si è soltanto limitato a rivelare questo interessante retroscena su Davide Basolo, ma anche parlato della presenza di quest’ultimo durante il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne.

“Beh è impossibile negare che la sua presenza in studio abbia creato scompiglio e abbia distratto non poco Giovanna, sopratutto nei miei confronti” ha ammesso l’ex corteggiatore. “Non ho mai apprezzato, né tanto meno nascosto, che abbia scelto di indossare una maschera durante la sua permanenza nel programma e che non fosse mai presente quando io e Sammy ci confrontavamo con Giovanna”.

“Per carità, non ho assolutamente rivalutato Sammy rispetto a Davide, ma almeno noi due abbiamo condiviso un percorso dall’inizio e ci siamo affrontati senza mai nasconderci” ha concluso.

Alessandro Graziani e Giovanna Abate, nonostante quest’ultima ora pare essere single, non avranno alcun futuro come coppia. L’ex corteggiatore, che di recente ha replicato alle accuse di Giovanni Conversano nei suoi confronti, è stato molto chiaro e almeno per il momento non ha nessuna voglia di ritornare sui suoi passi.