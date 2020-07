Giovanna Abate delusa dopo la storia con Sammy Hassan: “Riparto da me”

Giovanna Abate ha pubblicato una lettera sul magazine di Uomini e Donne per raccontare al pubblico del Trono Classico tutta la sua delusione dopo la fine della, breve, relazione con Sammy Hassan.

Giovanna Abate aveva promesso al suo fedele pubblicato, che ha avuto modo di poterla apprezzare durante l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne, che gli avrebbe dato tutte le dovute, e necessarie, spiegazioni sulla sua rottura con Sammy Hassan e così ha fatto. Sul nuovo numero in uscita del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, l’ex tronista ha spiegato come mai la sua storia non è durata nemmeno il tempo di qualche copertina.

“Nelle ultime settimane ho preferito non esprimermi sull’argomento per prendermi un maggiore tempo per metabolizzare tutto quello che stava accadendo alla mia storia con Sammy e comprendere il motivo per cui è finita prima ancora che potesse effettivamente iniziare” ha premesso Giovanna, chiarendo come mai ci ha messo tanto prima di raccontare la sua versione della storia. “Ho preferito agire in questo modo, in modo tale da parlare nella maniera più razionale possibile senza farmi prendere dalla rabbia o dalla delusione provata per il fallimento di questa storia” ha spiegato.

“Ho preferito prendermi del tempo anche perché in cuor mio speravo che le cose potessero aggiustarsi, ero così incredula di che direzione avesse preso questa storia” ha aggiunto. “Avevo perfino la valigia pronta per andare da lui a Milano e provare, ancora una volta, a dare una speranza a questa relazione che non ha nemmeno avuto il tempo di trasformarsi in qualcosa di un po’ più profondo” ha svelato.

“Avete imparato un po’ a conoscermi e sapete bene che sono una persona che vive tutto a 360 gradi e di aver vissuto intensamente in questo modo anche il mio percorso nel programma di Maria De Filippi” ha spiegato Giovanna sul magazine di Uomini e Donne, dove è stata raccontata anche la versione di Sammy Hassan. “Ero pienamente consapevole, nel momento della scelta, che volevo provare a costruire qualcosa con qualcuno con cui c’erano stati degli alti e bassi e che i nostri caratteri, entrambi molto forti, avrebbero potuto entrare in contrasto una volta che la luce delle telecamere si fosse spenta e ci saremmo ritrovati nella vita di tutti i giorni” ha ammesso Giovanna Abate sulla rottura con Sammy.

“Ma mi risulta, che da quando il mondo ha avuto origine a prescindere dell’età che hanno i due protagonisti della coppia, che all’inizio di una reazione non si faccia tanto caso ai difetti, perché si è ancora in quella fase in cui si vede tutto con gli occhi a cuoricino. Questo dovrebbe destare l’attenzione dai problemi, ma ciò non è mai avvenuto”.

Giovanna Abate scrive una lettera dopo la rottura con Sammy: lo sfogo

Giovanna Abate, durante il corso della lettera che ha scritto per i suoi fan, ha ammesso che la voglia di costruire una relazione con Sammy Hassan dopo Uomini e Donne c’era purtroppo soltanto da parte sua. In quanto lui non avrebbe fatto nulla per aiutare questa relazione a spiccare il volo, tutt’altro.

“Una volta finita l’esperienza nel programma, mi sono resa conto che c’era soltanto da parte mia l’interesse e la volontà, e voglio concentrarmi maggiormente su questo aspetto perché è stata questa che è venuta a mancare dopo l’esperienza al Trono Classico, di superare determinati ostacoli ma soltanto di concentrarsi sui problemi che hanno impedito di far proseguire il nostro rapporto” ha confidato la beniamina di Maria De Filippi.

“Anche perché bisogna considerare che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di viverci i nostri problemi di coppia, di riscontrarli nella vita di tutti i giorni. Soprattutto se si considera che stiamo vivendo un periodo storico molto particolare e nonostante tutto eravamo riusciti anche a vederci e a continuare la nostra conoscenza. Ingenua io che l’avevo preso come un segnale positivo per dare la giusta spinta alla nostra storia. Non vedevo l’ora di vivermi la mia favola con lui“.

“Ho provato più volte a far decollare questa storia, proprio perché sono una persona che nella vita non vuole avere alcun tipo di rimpianto, ma la volontà di farla andare avanti c’era solo da parte mia“ ha confidato Giovanna, che è stata criticata da Giulio Raselli. “Oggi, che sono lucida sull’argomento, mi ritrovato da sola a fronteggiare quest’ennesima scelta sbagliata che ho fatto perché ho preferito ascoltare il mio cuore” ha aggiunto a malincuore.

“Ho sempre dato retta ai sentimenti, anche durante il giorno della scelta, e credo di averlo ampiamente dimostrato. Anche oggi, con il senno di poi, rifarai tutto da capo scegliendolo ancora una volta con tutto il mio cuore e anche tutti gli altri organi del mio corpo” ha subito chiarito per chi pensava che se potesse tornare indietro avrebbe dato una chance a Davide Basolo.

“Oggi sono davvero molto delusa, ma sapete cosa succede? Che io raccolgo i cocci e riparto da me stessa. Dalla mia vita e dalla mia voglia di vedere” ha concluso l’ex di Sammy Hassan.

“Dentro di me c’è ancora la voglia di trovare la persona che mi faccia battere il cuore, proprio com’è successo nello studio di Uomini e Donne, nella speranza che i miei sentimenti questa volta vengano ricambiati” ha concluso. “Continuerò a sbagliare, fin quando non farò l’errore giusto” ha concluso.

Giovanna Abate di Uomini e Donne, dopo la delusione con Sammy Hassan, riuscirà a trovare l’uomo giusto? Noi speriamo vivamente di sì. Tra l’altro, Alessandro Graziani ha svelato che gli piacerebbe risentirla.