Per rallentare l’avanzata dei segni dell’invecchiamento occorre mettere in atto alcune sane abitudini già da giovani, a partire dai trent’anni. Scopri quali!

I trent’anni, un momento di svolta nella vita di ogni donna e, soprattutto, un momento di cambiamento.

Spente le temute candeline si tende a fare un po’ il bilancio della vita. Il comune pensare ci vorrebbe già sposate con figlie e, perché no, con tanto di fulgida carriera: un conto che difficilmente tende però a tornare in questo XXI secolo fatto di relazioni impossibili e perenni ritardi sulla tabella di marcia. Ecco allora che i trenta si trasformano in un vero e proprio giro di boa con cui, semplicemente, bisognerà fare i conti.

Non siamo più delle ragazzine e anche lo specchio inizia a confermarcelo: i chili di troppo che prima perdevamo in una settimana di dieta ferrea ora restano lì, stabilmente piazzati sui nostri fianchi, le giornate non riescono neanche a partire se prima non ci siamo godute almeno otto ore di sonno e pensare che prima il letto qualche volta neanche lo vedevamo. E la pelle? Lei rischia di esser la più impietosa testimone dello scorrere del tempo: l’incarnato ha perso un po’ di luce ma soprattutto iniziano a comparire i primi segni dell’età.

Trent’anni è il momento di iniziare allora a fare, oltre che i bilanci, un po’ di sana prevenzione, cambiando la skincare e adottando tanti piccoli accorgimenti per tenere le temute rughe quanto più possibile lontano dalla nostra pelle.

I primi segni dell’invecchiamento

Ma quali sono questi segni che vedremo comparire al giro di boa dei trent’anni? A prescindere dalla tipologia di cute che ci contraddistingue, il primo segnale sarà una generale perdita di elasticità della pelle.

Soprattutto il contorno occhi potrebbe farci da campanello d’allarme: certo, anche a vent’anni difficilmente si ha una pelle perfetta in una zona tanto delicata ma possiamo assicurarvi che la perdita di idratazione ed elasticità renderà quest’area ancor più soggetta a piccoli segni d’espressione.

In generale poi potreste notare un colorito più spento ma, soprattutto, un lenta ma inesorabile perdita di idratazione della pelle. E’ quest’ultima infatti a rendere solitamente visibili le primissime rughette.

Prendersi cura dell’idratazione (da dentro ma anche da fuori) sarà, non a caso, uno dei primissimi step da osservare per combattere il sopraggiungere dell’invecchiamento cutaneo.

Scopriamo insieme uno per uno questi accorgimenti da adottare prima di subito.

Come prevenire le rughe a 30 anni

Se si inizia ad agire per tempo, semplici accorgimenti saranno più che sufficienti per prevenire le prime rughe o ridurre i segni che già si possono notare sul nostro volto.

Idratazione – Innanzitutto idratiamoci da dentro, bevendo ogni giorno almeno un litro e mezzo\ due litri di acqua. Tisane, tè freddi non zuccherati, acqua aromatizzate sono un’ottima alternativa per rendere questa idratazione più piacevole e sfiziosa. Per il medesimo motivo evitiamo però di accostarci ai nemici dell’idratazione ovvero gli alcolici, il fumo e i cibi troppo salati. La pelle si idrata poi naturalmente anche dall’esterno, motivo per cui è essenziale scegliere le giuste creme da applicare mattina e sera. Solitamente si opta di giorno per una crema più leggera, possibilmente con fattore di protezione solare, e di sera per una un po’ più corposa e nutriente. Un trattamento a parte va riservato a contorno occhi e contorno labbra, i primissimi luoghi in cui le righe fanno solitamente la loro comparsa.

– Innanzitutto idratiamoci da dentro, bevendo ogni giorno almeno un litro e mezzo\ due litri di acqua. Tisane, tè freddi non zuccherati, acqua aromatizzate sono un’ottima alternativa per rendere questa idratazione più piacevole e sfiziosa. Per il medesimo motivo evitiamo però di accostarci ai nemici dell’idratazione ovvero gli alcolici, il fumo e i cibi troppo salati. La pelle si idrata poi naturalmente anche dall’esterno, motivo per cui è essenziale scegliere le giuste creme da applicare mattina e sera. Solitamente si opta di giorno per una crema più leggera, possibilmente con fattore di protezione solare, e di sera per una un po’ più corposa e nutriente. Un trattamento a parte va riservato a contorno occhi e contorno labbra, i primissimi luoghi in cui le righe fanno solitamente la loro comparsa. Struccarsi tutte le sere – Non ci stancheremo mai di ripeterlo: togliere il make up è un dovere dal quale nessuna causa di forza maggiore potrà esimerci. Andare a dormire con il trucco impedisce alla pelle di respirare, rendendola così secca, spenta e molto segnata. Ogni sera allora assicuratevi di pulire a fondo la vostra pelle, optando per la formula di detergente più adeguata alla vostra tipologia di pelle. Una o due volte a settimana procedete poi a una pulizia più approfondita, aiutandovi con uno scrub e una buona maschera viso. Esistono anche formulazioni che potete preparare tranquillamente in casa come la maschera viso idratante e illuminante all’avocado oppure quella anti-acne al miele.