Pietro Delle Piane chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Pietro Delle Piane chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’attore teatrale e prossimo protagonista di Temptation Island con Antonella Elia.

Pietro Delle Piane è un attore teatrale e cinematografico. E’ noto al pubblico del piccolo schermo per essere il compagno di Antonella Elia, reduce dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, con cui ha scelto di mettere alla prova la loro storia durante la prossima edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia.

Pietro appartiene alla classe del 1974 e vede la luce nella città di Cosenza. Fin da bambino si appassiona all’arte della recitazione, tanto da imprimere nella sua mente un unico e solo obiettivo: quello di diventare un attore. Delle Piane però non vuole lasciare nulla al caso e sa bene che se vuole realizzare il suo sogno deve investire nella sua formazione. Per questo motivo sceglie di studiare dei percorsi artistici relativi all’arte teatrale e cinematografica e all’età di 13 anni riesce a fare il suo debutto sul palco. Pietro non si accontenta dei piccoli palcoscenici, sogna in grande. Così, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, sceglie di trasferirmi a Roma e di studiare recitazione presso la scuola di Fioretta Mari, storica insegnante di recitazione di Amici di Maria de Filippi.

Nome: Pietro Le Piante

Età: 46 anni

Data di nascita: 21 maggio 1874

Luogo di nascita: Cosenza (Italia)

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza

Professione: Attore

Altezza: 176 cm

Account social: Instagram.

Pietro Delle Piane: Vita Privata

Pietro Delle Piane è stato al centro della polemica a causa del suo nome. In quanto sembrerebbe che in più di un’occasione lui abbia dichiarato di essere il figlio legittimo dell’attore Carlo Delle Piane. Anche se lui, in diretta televisiva da Barbara d’Urso, ha smentito tale notizia in quanto il suo cognome all’anagrafe è Le Piante e non Delle Piane.

Pietro, come anticipato, ha una relazione con la showgirl Antonella Elia con cui ha scelto di prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island, tra l’altro sembra che lei abbia già chiesto il falò di confronto. L’attore ha fatto anche molto parlare in quanto durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip è stato paparazzato con Fiore Argento, figlia di Ario Argento. I tabloid hanno insinuato che Pietro avesse tradito Antonella con Fiore, la sua ex, ma la notizia è stata smentita da entrambi e l’Argento ha sospettato che la paparazzata fosse stata organizzata da lui stesso per finire sui giornali.

Pietro, tra l’altro, ha un figlio avuto da una precedente relazione.

Pietro Delle Piane: lavoro e carriera

Pietro, come rivelato all’inizio della sua scheda, svolge da anni la professione di attore, ma non solo. Delle Piane si è fatto strada anche nel mondo del doppiaggio.

Il suo debutto risale nel 2001 a Roma, precisamente al teatro Tirso. Successivamente ha preso parte a diversi seminari a tema durante il periodo trascorso in Calabria, mentre nel 2013 è stato selezionato per essere uno dei protagonisti dello spettacolo Gelatina Umana.

La svolta vera è propria per Pietro Delle Piane arriva nel 2002, quando collabora al fianco di Ricky Tognazzi nella pellicola de Il Papa Buono, per poi essere scelto per la fiction Rai Incantesimo. Nel 2008, invece, fa parte del cast di Quo Vaids Baby.

Nel 2005 lavora ancora nel mondo del cinema insieme ad artisti del calibro di Diego Abantantuono e Mimmo Calopresti, mentre nel 2014 e 2016 riesce ad ottenere ben due candidature al David di Donatello come migliore attore non protagonista.

Pietro Delle Piane a Temptation Island è pronto a mettersi in gioco con Antonella Elia. Il programma di Filippo Bisciglia si traduce non solo come una dura prova per il suo rapporto con la showgirl, che in più occasioni ha dichiarato di voler sposare, ma anche il suo debutto nel mondo dei reality show. In molti infatti sospettino che Pietro dopo questa esperienza possa approdare anche lui nella casa più spiata d’Italia.