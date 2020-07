Stef Burns | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Stef Burns, chi è il musicista di Vasco Rossi? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sull’ex marito di Maddaela Corvaglia.

Stef Burns è un chitarrista, tra i migliori in circolazione e che da anni accompagna Vasco Rossi in tour. Il suo nome è legato anche a Maddalena Corvaglia con cui è stato sposato e dalla quale ha avuto una figlia, Jaime, ma chi è davvero Stef Burns? Andiamo a scoprire tutto.

Stef Burns: età, altezza, carriera e vita privata

Data di nascita: 26 giugno 1959

Età: 61 anni

Vero nome: Stephan Birnbaum

Professione: Musicista

Luogo di nascita: Oakland, Stati Uniti

Altezza: /

Peso: /

Stef Burns, pseudonimo di Stephan Birnbaum, nasce a Oakland il 26 giugno 1959. Inizia a suonare la chitarra di suo padre intorno ai 6 anni, l’anno successivo ricevette la sua prima chitarra elettrica, una Winston. A 9 anni forma la sua prima band, ma la prima vera band che dà il via alla carriera di Stef arriva nel 1979. La sua carriera si sviluppa in giro per il mondo e nel 1995 arriva il suo primo live con Vasco a San Siro in “Rock sotto l’assedio”.

Stef ha avuto un primo matrimonio da qualche sono nati i primi due figli, Taylor e Woody. Il 28 maggio 2011 si è sposato con Maddalena Corvaglia a Mirandola, in provincia di Modena. Ad unire in matrimonio Stef e Maddalena è stato proprio Vasco. Dall’unione con l’ex velina è nata una bambina, Jamie. I due si sono separati il 19 gennaio 2017.

“I matrimoni non finiscono […] quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più”: con queste parole, Maddalena Corvaglia annunciò la fine del suo matrimonio con Burns a cui resterà legata per la presenza di Jamie.