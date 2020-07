Temptation Island anticipazioni: Antonella Elia picchia Pietro? Il gossip

Temptation Island anticipazioni | Antonella Elia, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, durante la registrazione del falò di confronto con il fidanzato Pietro Delle Piane avrebbe perso la calma e alzato le mani su di lui.

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la seconda puntata di questa nuova edizione. Il programma di Filippo Bisciglia, però, è ancora in corso d’opera. In quanto in Sardegna si stanno svolgendo le ultime registrazioni riguardanti la fine di quest’avventura.

Secondo l’influencer Amedeo Venza durante le ultime puntate ne vedremo davvero delle belle. In particolar modo per quanto riguarda la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

I due, tra l’altro la showgirl ha ricevuto un messaggio da Gemma Galgani dopo la prima puntata, avrebbero da poco terminato di filmare il loro falò di confronto. Falò che non sarebbe andato rose e fiori in quanto Antonella avrebbe alzato le mani su Pietro.

Antonella Elia ha picchiato Pietro Delle Piane al falò di confronto? La fonte di Venza non sembra avere alcun dubbio a riguardo, sbilanciandosi anche sul motivo di tale rabbia da parte della Elia.

Antonella Elia: è caos al falò di confronto con Pietro Delle Piane a Temptation Island

Antonella Elia avrebbe perso la calma durante il confronto con Pietro Delle Piane in quanto durante i falò con Filippo Bisciglia avrebbe visto alcuni atteggiamenti irrispettosi da parte sua verso le altre ragazze del villaggio e per questo motivo gli avrebbe dato più di una sberla.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island durante il corso delle puntate si daranno sicuramente da fare rispetto a quanto mostrato durante il debutto di quest’edizione, visto che nessuno dei due ha dato validi motivi per far arrabbiare l’altro, ma il proseguimento della loro avventura sembra essere tutt’altro che tranquilla.

Dopo di tutto la stessa Antonella, che ha ammesso di essere stata terrorizzata dalla storia di Serena e Pago, aveva rivelato che non sarebbe stata molto indulgente nei confronti del suo fidanzato.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si lasciano a Temptation Island? Venza, su questo fronte, purtroppo non è stato in grado di anticiparlo, consigliandoci di aspettare la messa in onda delle puntate. Staremo a vedere.