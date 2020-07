Antonella Elia distrutta a Temptation Island: Pietro l’ha tradita

Antonella Elia è scoppiata in lacrime a Temptation Island dopo aver scoperto di essere stata tradita da Pietro Delle Piane.

Brutta puntata per Antonella Elia che durante il falò di Temptation Island ha scoperto di essere stata tradita da Pietro Delle Piane, il suo compagno. L’attore ha baciato una single, provando a nascondersi dalle telecamere del villaggio dei fidanzati, ma ha poi confidato il tutto a Lorenzo Amoruso, chiedendogli consigli su un posto tranquillo dove poter avere un approccio più fisico con la single che ha catturato il suo interesse.

Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia a Temptation Island e non sembra minimamente pentito del gesto compiuto, visto che voleva andare anche oltre. Ennesima batosta per la showgirl, dopo le terribili offese della settimana scorsa.

Antonella Elia non chiede il confronto con Pietro a Temptation Island

Antonella Elia, dopo essersi presa un attimo per riflettere su quello che ha fatto Pietro Delle Piane a Temptation Island, ha scelto di non voler chiedere nessun confronto ma continuare con la loro avventura all’interno del programma. Il motivo?

Antonella, che in un primo momento si è perfino incolpata del tradimento subito, ha riflettuto che la miglior soluzione è quella di fargli continuare il suo percorso. In modo tale da capire fin dove il suo fidanzato ha intenzione di spingersi e qualora non dovesse andare oltre la sua decisione non cambia: vuole lasciarlo.

Secondo alcune anticipazioni, durante il momento del confronto, Antonella ha picchiato Pietro al falò, sarà dunque vero a causa di quello che ha visto questa sera?

Antonella Elia dopo il tradimento di Pietro Delle Piane ha purtroppo perso quella verve che la contraddistingueva, ma le sue compagne di viaggio hanno subito provveduto a consolarla.

Il tradimento di Pietro, tra l’altro, non è stato soltanto fisico ma anche mentale, visto che ha raccontato nel villaggio delle fidanzate tutte le paure più grandi di Antonella Elia a Temptation Island senza rispettare in alcun modo la sua privacy, che nulla a che fare con il personaggio televisivo che è. Pietro ha decisamente toppato e non solo nella sua relazione. Perché mettere al mondo un figlio, visto che ha denigrato la sua compagna per non averlo fatto, non ti rende una persona migliore.