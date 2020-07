Uomini e Donne | Gemma Galgani allontana Nicola: “Si è svegliata”

Uomini e Donne | Gemma Galgani, secondo quanto riportato dall’influencer Amedeo Venza, avrebbe deciso di troncare la sua conoscenza con Nicola Vivarelli del Trono Over, in quanto il loro rapporto non avrebbe nessuna possibilità di durare nel tempo.

Uomini e Donne aveva stupito il pubblico del piccolo schermo mostrando la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. In molti non hanno mai creduto nella buona fede del ragazzo, sospettando che stesse usando la dama del Trono Over soltanto per avere una maggiore visibilità a livello mediatico e non perché fosse realmente interessato a lei.

Nonostante tutto la loro conoscenza è andata avanti, proseguendo anche a telecamere spente a causa della consueta pausa estiva del programma di successo di canale 5. Da quel momento, però, il pubblico non ha mai più saputo nulla relativo alla loro conoscenza, ma a rivelarne di più è l’influencer Amedeo Venza che sul suo profilo Instagram ha confidato che la coppia sarebbe giunta al capolinea dopo la fine del programma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tara Gabrieletto | Crisi con Cristian Gallella? | “Non dirò niente”

A prendere tale decisione sarebbe stata la dama che, secondo l’influencer, si “sarebbe svegliata dal sonno” e avrebbe realizzato che la sua conoscenza con Nicola, tra l’altro di recente Giovanna Abate ha rivelato cosa pensa di lui, non avrebbe alcun futuro data l’enorme differenze che li separano.

Gemma Galgani ha lasciato Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne? Secondo Venza, non c’è alcun dubbio a riguardo.

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: la drastica decisione su Nicola Vivarelli del Trono Over

Gemma Galgani avrebbe dunque deciso di prendere questa drastica svolta su Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, decidendo di interrompere la loro conoscenza.

Ovviamente, è bene precisare, che tale notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma molto probabilmente qualora dovesse rivelarsi vera non lo faranno in quanto dovranno aspettare settembre per raccontarlo in puntata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Coppie, single, quanto dura, villaggio

Anche se, a confermare questa tesi, ci sono numerosi indizi sul web. Quali? I due dopo aver trascorso qualche giornata insieme a Roma non si sono più visti insieme e la presenza l’uno dell’altro sui rispettivi profili social è praticamente uguale a zero.

Gemma dopo il Trono Over,tra l’altro di recente ha paragonato Sammy Hassan e Giorgio Manetti, ha deciso di fare dietrofront su quella che sembrava essere una conoscenza che l’aveva toccata nel profondo?

Per saperne di più su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne non ci resta che attendere l’inizio del Trono Over su canale 5 a settembre. Nel frattempo il pubblico del piccolo schermo potrà distrarsi con una nuova stagione di Temptation Island con Filippo Bisciglia.