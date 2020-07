Temptation Island, Anna contro Andrea: “Sei un paracu*o”

Andrea sempre più furioso a Temptation Island 2020, ma Anna si scaglia contro di lui: “E’ un paracu*o. Sta crescendo con mei e poi ci saranno altre donne”.

Andrea sempre più deluso da Anna che continua ad “usare” il tentatore Carlo per far ingelosire il fidanzato dal quale vuole un figlio e il matrimonio. Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2020, a criticare Anna è anche Antonella Elia che considera poco carino il modo con cui Anna si starebbe servendo di Carlo per arrivare al suo obiettivo.

Temptation Island 2020, Anna delusa da Andrea: “Sta crescendo con me, tanto poi ci saranno altre donne”

Con Carlo, Anna si lascia andare a balli sensuali, abbracci e baci sulla guancia che non fanno per niente piacere ad Andrea. Quello che è iniziato come un gioco, si sta lentamente trasformando in un feeling sempre più profondo come noto Andrea, stanco di vedere la fidanzata tra le braccia di un altro. “Sei stato tutto il tempo in silenzio”, commenta Filippo Bisciglia notando lo sguardo assente di Andrea che aveva già dato un ultimatum ad Anna.

“Quando abbiamo iniziato ho visto cose forti, poi ho visto un video di strategia. Ora sta portando avanti la strategia, ma mi sta mancando di rispetto. Vuoi un figlio e il matrimonio? Se prima ci avrei pensato un anno, ora ci penserò due anni“, afferma Andrea.

“Sto vedendo situazioni pesanti. Mi sto logorando, non mi piace più questo film”, sbotta poi nel villaggio dei fidanzati parlando con Andrea.

Al falò delle fidanzate, Anna sbotta contro Andrea tirando fuori tutta la sua delusione. “Lui è un paracu*o. Lui con me sta crescendo e anche tanto perchè, come dice nel video, gli sto insegnando tante cose. Lui sta crescendo con me e poi domani ci saranno Silvia, Federica. Visto che ha già deciso, perchè non mi chiama al falò così io vado per la mia strada e tu vai con le femmine”, sbotta Anna che, poi, nel villaggio delle fidanzate si sfoga con Manila Nazzaro.

“Dice che mi sono presa un ragazzino di 27 anni, ma sei tu che mi hai corteggiato per tre mesi bello”, conclude una delusa Anna che teme che la sua strategia non la stia portando da nessuna parte. La strategia di Anna che ha già fatto infuriare la sorella di Andrea, sta fallendo?