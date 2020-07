Achille Lauro | Il tour, il singolo e il video con Claudio Santamaria

Achille Lauro torna con un singolo super glamour che omaggia un film che ha fatto la storia del cinema e un grande attore italiano, Claudio Santamaria.

Esattamente come moltissimi altri artisti, Achille Lauro ha dovuto rassegnarsi allo stop dei concerti dovuti al Coronavirus. Dopo mesi di silenzio però, differentemente da altri artisti, Achille esce con un nuovo singolo che promette di diventare uno dei tormentoni della prossima estate.

Le due guest star del video musicale sono Claudio Santamaria e Francesca Barra, che si esibiscono in un balletto che gli appassionati di storia del cinema riconosceranno al primo sguardo.

Achille Lauro: tutti i nuovi progetti per il 2021

Achille Lauro ha fatto del citazionismo una caratteristica importantissima delle sue esibizioni e, ancora una volta, non tradisce se stesso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Achille Lauro | Il look a Sanremo 2020 ispirato a San Francesco

Il nuovo video di Achille è infatti ambientato in un night club a luci rosse (letteralmente, nel senso che tutto il video è basato cromaticamente sull’uso del rosso) e vede tra i personaggi principali una coppia che balla un twist.

Il titolo della nuova canzone di Lauro è infatti Bam Bam Twist e il cantante non si poteva far scappare l’occasione di rendere omaggio a Quentin Tarantino, che nel suo Pulp Fiction ha fatto ballare un indimenticabile Twist a Uma Thurman e John Travolta.

Al posto degli attori di Tarantino ci sono i nostrani (ma comunque bellissimi) Claudio Santamaria e Francesca Barra, che ballano scalzi e riportano in video la loro esplosiva dinamica di coppia.

I due, che a un certo punto vengono colpiti da proiettili e “sanguinano”, si coprono di glitter, altro elemento ormai immancabile dell’estetica di Achille Lauro. Achille per questo video ha scelto di indossare un completo leopardato che richiama molto da vicino il total look di Shania Twain nel celebre video del 1997 di That Don’t Impress Me Much.

A quel singolo di Shania seguì Man! I Feel Like a Woman.

Nel video Shania era “accompagnata” da una band di uomini a torso nudo che faceva palesemente finta di suonare gli strumenti. Sul palco, alle spalle di Achille, si allineano i membri di una band di drag queen formata da persone che non stanno suonando davvero.

L’uscita del nuovo singolo di Achille Lauro precede di poco la diffusione di notizie più dettagliate sullo slittamento del tour che avrebbe dovuto cominciare nel 2020.

Tutto è spostato a Ottobre 2021, e forse nel frattempo saranno aggiunte altre date a quelle già ufficiali.

Sabato 16 Ottobre 2021 – Milano @ Lorenzini District (recupero del 17 ottobre 2020)

Lunedì 18 Ottobre 2021 – Venaria (TO) @ Teatro della Concordia (recupero del 19 ottobre 2020)

Giovedì 21 Ottobre 2021 – Cesena @ Nuovo Carisport (recupero del 22 ottobre 2020)

Sabato 23 Ottobre 2021 – [email protected] Casa della Musica (recupero del 24 ottobre 2020)

Martedì 26 Ottobre 2021 – [email protected] Tuscany Hall (recupero del 28 ottobre 2020)

Venerdì 29 Ottobre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport (recupero del 30 ottobre 2020)

Sabato 30 Ottobre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport (recupero del 31 ottobre

Tra l’altro, i biglietti acquistati per gli spettacoli 2020 rimarranno validi per gli spettacoli corrispondenti nel 2021, tagliando quindi Achille completamente fuori dalla polemica sui voucher che recentemente ha infiammato il settore dell’intrattenimento dal vivo e che ha spinto addirittura Paul McCartney a schierarasi contro il nostro paese.