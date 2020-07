Coronavirus | Vietato ingresso in Italia a chi arriva da Paesi a...

Il Ministro della Salute Roberto Speranza annuncia il divieto ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio Coronavirus.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, l’Italia, come annunciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dispone il “divieto di ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio” coronavirus.

Tale normativa prevede altresì la sospensione dei voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell’ordinanza.

Ma quali sono questi Paesi? Scopriamolo insieme nel video qua sopra, incluse le reazioni delle parti politiche a questo nuovo provvedimento.

