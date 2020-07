Beauty case da viaggio | Lista perfetta per non dimenticare nulla

Oltre alla valigia, non può mai mancare il beauty case da viaggio, indispensabile per ogni donna, dove i prodotti per corpo e capelli sono protagonisti.

Siete in procinto di partire per una vacanza? Indipendentemente dalla metà, ci sono dei prodotti necessari da portare con se per garantire una beauty routine giornaliera.

Non è semplice, organizzare tutto e in poco tempo, senza rischiare di dimenticare qualcosa a casa. Eppur vero che sono i prodotti di bellezza come creme, bagnoschiuma, shampoo e prodotti per make up, sono facilmente reperibili. Ma può accadere che se siamo abituate a certi marchi, non riusciamo proprio a rinunciare.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consiglio, in modo da non dimenticare nulla a casa, magari stilando proprio una lista dei prodotti indispensabili da portare con se.

Beauty case da viaggio: prodotti per il make up

La decisione di trascorrere qualche giorno fuori casa vi emoziona, è necessario per staccare un pò la spina dalla solita routine. Ma spesso l’emozione vi travolge e quando preparate le valigie e il beauty case la fretta prende il sopravvento e il rischio di dimenticare è alto.

Quali sono i prodotti e oggetti che non possono mancare nel proprio beauty?

Il beauty case è un elemento essenziale di ogni valigia, si mettono al suo interno prodotti che non possiamo farne almeno. Ma il consiglio è di avere due beauty, invece di uno grande, dove potete distinguere i prodotti per il make up, da quelli per la detersione e pulizia del corpo e capelli.

Nel beauty dei prodotti per il make up dovete mettere cosmetici necessari per sfoggiare un trucco impeccabile. Via libera a fondotinta, magari anche quello a stick dalla texture leggera, pratico e comodo da utilizzare per ritocchi veloci. Certo se andate al mare non occorre ci penserà l’abbronzatura a coloravi il viso. Il correttore, l’ombretto, magari una piccola palette con le nuance più utilizzate da utilizzare sia per il trucco giorno che di sera. Il mascara indispensabile per definire le ciglia. Non può mancare il rossetto che completa il make-up, che non deve assolutamente mancare. Scegliete voi la tonalità che preferite. Ovviamente non dimenticate gli accessori indispensabili per l’applicazione del trucco, i pennelli.

Questo è tutto quello che concerne per il make up viso, ma per la cura e bellezza delle unghie è necessario, non solo lo smalto. Forbici e lima per unghie, qualora dovessero sfaldarsi o spezzarsi, l’olio per le unghie, se sono soggette a spezzarsi e sfaldarsi.

Lo smalto per dare un tocco di colore e femminilità alle unghie, scegliete sempre quelli di qualità e la base da applicare prima. Inoltre il solvente, rimuovere efficacemente lo smalto dalle unghie, scegliete quello senza acetone, in quanto risulta aggressivo e corrosivo per le unghie. Non dimenticate l’ovatta per applicare il solvente

Ricordate di controllare sempre i prodotti di cosmesi, se sono in buono stato o sono in scadenza, che deve essere rispettata, può variare da prodotto a prodotti, da un minimo che va dai 6 ai 24 mesi dopo l’apertura. Nel caso in cui aprite uno dei prodotti e sentite un odore sgradevole o un colore diverso dal solito, cestinate, per evitare che possa causare delle irritazioni alla pelle del viso.

Prodotti per corpo e capelli non potete farne almeno

Adesso dedichiamoci ai prodotti di bellezza per la cura della pelle e capelli, se andate in montagna o al mare è opportuno portare con se la crema protettiva solare.

Questa protegge la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, così da evitare eritemi solari, che possono portare ad invecchiamento precoce. Ma non portate un’unica crema solare sia per il corpo che per il viso. Sicuramente se avete utilizzato una crema con protezione solare 30 +sul corpo, sicuramente sul naso, orecchie e labbra ci vuole una protezione maggiore come 50+ . Per le zone delicate come naso, labbra è preferibile quello stick.

Nel beauty va il bagnoschiuma per la detersione del corpo e quelli specifico per il viso. Utilizzate solo prodotti naturali senza sostanze aggressive e adatti alla propria pelle, dopo la detersione non dimenticate la crema viso, magari ne portate una sola sia per il giorno che la notte. Per la pulizia dei denti è necessario lo spazzolino con il dentifricio, lo struccante viso con i dischetti in cotone per rimuovere il trucco, balsamo idratante labbra e non dimenticate lametta per eliminare qualche pelo di troppo. In alternativa potete mettere nel beauty le strisce depilatorie pronte all’uso.

Non dimenticate fazzoletti e salviette imbevute, assorbenti se siete sicure che vi possano servire. Il deodorante per le ascelle, non può e non deve mancare, infine il profumo, elemento assolutamente indispensabile per alcune donne, simbolo di fascino e sensualità.

I capelli invece, non vanno dimenticati prodotti indispensabili per la cura, non solo lo shampoo, il balsamo per ammorbidire i capelli, ma anche l’olio protettivo se trascorrete qualche giorno al mare. Non si devono trascurare i capelli nè prima, durante e dopo l’esposizione al sole, alla salsedine e al cloro. La chioma purtroppo inseguito alle lunghe esposizioni solari, o contatto con acqua del mare e cloro possono seccarsi, opacizzarsi e diventare più crespi. L’olio specifico per capelli, come l’olio di cocco, non solo idrata, ma ripara la fibra del capello, garantendo la giusta umidità, perfetto proprio in estate. Ottimi sono anche l’olio di argan e di germe di grano.

Spazzola, pettine a denti larghi e phon necessari, per l’asciugatura, anche se i phon sono sempre in dotazione negli hotel, ma magari, sono piccoli e non adatti se avete una chioma voluminosa.

Infine i prodotti per definire lo styling, così da poter sfoggiare una chioma perfetta.