Nuovo allarme terrorismo a Parigi: 4 accoltellati

Un nuovo allarme terrorismo a Parigi nei pressi della ex sede del giornale Charlie Hebdo, non lontano dalla Bastiglia. Parigi di nuovo in panico.

È tutt’ora in corso d’opera nella capitale francese una operazione della polizia per un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia.

Secondo le prime informazioni trapelate sarebbero circa quattro le persone coinvolte.

Si parla probabilmente di tre uomini ed una donna vittime di alcune coltellate.

Secondo la testimonianza di un cittadino a BFMTV, all’improvviso si sono sentite delle grida che lo hanno portato ad affacciarsi alla finestra.

Da lì il testimone ha visto una giovane donna con una ferita alla testa e del sangue che scorreva sul viso. Secondo la testimonianza la donna veniva dal palazzo della vecchia sede di Charlie Hebdo.

Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, vicino la ex sede del giornale Charlie Hebdo.

Questo va ad aggiungersi all’allarme diramato ieri e poi rientrato nei pressi della Torre Eiffel.

