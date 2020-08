Si vedono sempre di più sulle passerelle e nelle nostre strade. Gli abiti all’uncinetto sono il must della nuova stagione ed un classico estivo. Scopri perché dovresti iniziare subito anche tu!

Imparare l’uncinetto ti sembra un lavoro da nonna?

Temi che una volta presi in mano i ferri inizieranno i dolori alla schiena e non ci sentirai più tanto bene?

Siamo qui per smentirti! Ecco cinque motivi per i quali devi iniziare subito a lavorare a maglia!

Uncinetto: ecco i cinque motivi per iniziare subito

Noi te lo avevamo già anticipato: l’estate 2020 è stata quella perfetta per sfoggiare gli abiti crochet!

Imparare come lavorare a maglia è una qualità da non sottovalutare!

Oltre a poter realizzare i vestiti da sola (in piena filosofia Zero Waste!) lavorare all’uncinetto è ottimo per una serie di motivi.

Fa bene alla salute: lavorare a maglia può migliorare come ci sentiamo! Innanzitutto concentrarci su un’attività che richiede tutta la nostra attenzione è estremamente consigliato per combattere lo stress e l’ansia. Realizzare un abito con l’uncinetto può essere una tecnica di rilassamento. Inoltre questo è un lavoro che richiede buona coordinazione: lo sforzo aiuta addirittura a combattere la demenza! Aiuta a socializzare: se il tuo problema è farti nuovi amici, il lavoro a maglia è quello che fa per te. Le comunità di “sferruzzatrici” si trovano ovunque, online e non.

Ti basterà chiedere aiuto per iniziare o se qualcuno ha qualche consiglio e in un attimo ti ritroverai fuori dal tuo guscio!

Cucire insieme, poi, è un ottimo modo per creare un appuntamento fisso con le amiche: soprattutto se hai a che fare con degli amici gelosi iniziare una nuova attività insieme ti aiuterà a risolvere tutti i problemi! Risparmiare … : il costo del filato, che sia cotone o lana, è estremamente inferiore rispetto agli abiti già confezionati che trovi nei negozi. Una volta comprati i ferri e scelti i colori ti ritroverai padrona del tuo armadio: creare e riprodurre non costa niente! … alla moda: e se hai paura di non essere alla moda se non compri nei negozi non preoccuparti. Dalle case di alta moda fino a quelle più basic tutti stanno iniziando a produrre capi crochet! Il trend del prossimo anno è ispirarsi alla natura, con capi realizzati in tessuti non inquinanti ed un ritorno a colori legati alla terra come il bianco panna, il terra o il verde. Non hai bisogno di vederlo in vetrina per essere al passo con i tempi! Imprenditrici in divenire: fare della propria passione un lavoro a volte non è semplice.

Se però ti rendi conto che realizzare capi all’uncinetto ti riesce bene e ti diverti a farlo perché non provare a trasformarlo in un lavoretto?

Non è necessario creare da subito un’intera collezione: puoi provare ad iniziare realizzando portachiavi o braccialetti e vedere come va!

Insomma, non abbiamo proprio scuse.

Meglio correre in merceria ed iniziare a creare il nostro primo capo crochet!