Gigi Hadid incanta i fan con le foto col pancione: è una Dea

Gigi Hadid ha condiviso sul suo profilo Instagram svariate foto con il pancione. Ed è subito delirio dei fan in attesa del primo figlio della modella e del cantante Zayn Malik.

Dopo aver tenuto la gravidanza a lungo segreta, tanto da far insospettire il popolo di Twitter circa la veridicità della gestazione, Gigi Hadid ha stroncato tutti con foto di una bellezza disarmante.

A pochi giorni dal lieto evento, Gigi Hadid si è mostrata su Instagram come una Dea coperta solo da un abito in voile.

Le foto di Gigi Hadid col pancione fanno sognare i fan

La top model, 25 anni tra pochi giorni darà alla luce la sua prima figlia, avuta dal compagno Zayn Malik.

La modella ha trascorso le ultime settimane di quarantena nella casa in Pennsylvania che possiede insieme alla sorella Bella Hadid ma con il compagno 27enne, ex membro dei One Direction hanno deciso di far nascere la figlia a New York, come ha raccontato una fonte molto vicina alla coppia a E! Online.

Gigi ha parlato per la prima volta della gravidanza in una live su Instagram in cui ha mostrato il pancione, già sospetto ai fan ma la conferma era arrivata da Tmz.