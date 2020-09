Corsage matrimonio: perché usarlo e come si realizza – VIDEO TUTORIAL

Il corsage è un braccialetto floreale che può essere utilizzato per molte occasioni speciali: che ne dici di usarlo per il tuo matrimonio?

Può essere utilizzato dalla sposa per sostituire il bouquet (sempre se volete!) oppure dalle damigelle e dai testimoni.

Il corsage è un piccolo mazzo di fiori, che può diventare un accessorio elegante e di tendenza.

Scopriamo insieme come realizzarne uno e come indossarlo per un matrimonio veramente alternativo!

Corsage: ecco perché sceglierlo e come indossarlo

Se avete scelto di avere un matrimonio ecofriendly e di integrare i fiori commestibili al vostro menù allora il corsage è l’accessorio perfetto per voi!

Che lo vogliate realizzare con fiori naturali oppure in tessuto, la prima regola di un buon corsage è che non pesi troppo.

Ricordate, infatti, che questo capo va indossato al polso per tutta la durata della cerimonia e della giornata!

Composizioni eccessivamente pesanti od estrose possono risultare ingombranti, difficili da portare e fastidiose.

Proprio quello che non vogliamo dai capi che indosseremo per il nostro matrimonio!

Ci sono alcune regole fondamentali per scegliere il bouquet della sposa; applicarle anche alla scelta della composizione di questo bracciale è assolutamente necessario.

I due accessori, infatti, se pensati per essere indossati in simultanea, dovrebbero essere coordinati.

Questo elemento va indossato solo dagli invitati speciali del vostro matrimonio: parenti stretti, amiche, damigelle e testimoni.

Sarebbe opportuno, quindi, creare un tema che unisca tutti, senza scegliere colori troppo vividi che andrebbero magari a fare a pugni con quelli degli outfit!

Le possibilità sono infinite: potete crearne uno seguendo il linguaggio dei fiori oppure abbinarlo alle bomboniere scegliendo i semi di una pianta che regalerete ai vostri invitati.

Insomma il corsage può adattarsi a tutte le evenienze: può diventare un regalo delicato per chi vi è stato vicino durante l’organizzazione del matrimonio, oppure un messaggio in codice per voi e per i vostri cari.

Se ne possono comprare diversi tipi, già pronti, oppure ordinarli direttamente al vostro fioraio di fiducia.

Per realizzarlo da sole, in modo da minimizzare le spese potete anche provare a seguire questo tutorial:

Non vi resta che scegliere i colori, i fiori ed i materiali che preferite per realizzare quello perfetto per voi!