Congelati nei cubetti di ghiaccio, sui dessert o, più semplicemente sparsi qua e là; i fiori commestibili sono il vero must dei matrimoni 2020.

Non c’è matrimonio senza fiori, così come. on c’è matrimonio senza un tocco glamour all’ultimo grido. E che succede se uniamo le due cose?

Arrivano fiori commestibili. Nelle detox water, con lo champagne, sul buffet dei dolci e anche sulla Wedding cake: i fiori commestibili stanno bene ovunque o quasi e regalano al gran giorno un tocco glamour e molto raffinato, cosa che li ha resi il vero must dello nozze 2020.

Per utilizzarli le possibilità sono certo numerose e ognuno potrà mettere a frutto la proprio personale fantasia.

Noi vogliamo oggi regalarvi alcuni spunti e suggerimenti per iniziare a progettare un matrimonio all’insegna dei fiori commestibili.

Fiori commestibili must matrimonio 2020

I fiori potrebbero divenire il vero e proprio tema del vostro matrimonio.

Li avete nel bouquet, li userete come centro tavola e, grazie ai fiori edibili, potrete renderli parte del vostro buffet.

Vediamo qualche interessante opportunità da sfruttare in questo progetto.

Il primo e più importante step consisterà ovviamente nello scegliere con grande attenzione il ristorante o il catering: occorreranno dei veri esperti per riuscire a portare in tavola al meglio i fiori commestibili e senza alcun rischio. A partire dalla provenienza i fiori vanno scelti con cura e sapienza, devono essere biologici, privi di sostanze chimiche e di elementi inquinanti, sicuri al cento per cento per la salute.

Una volta trovato il giusto prodotto occorrerà solo sfruttarlo. Vediamo come:

Ghiaccio – Simpatici cubetti con dentro fiori di ogni genere, capaci di colorare cocktail ma anche acque detox che regaleranno tanto gusto e un tocco sano all’evento

Tavolo dei dolci – La famosa tavolata che accompagna la Wedding cake può diventare ancor più allegra e colorata grazie a fiori che decorano muffii, minicake e dolci al cucchiaio monoporzione

Wedding cake – La grande protagonista dell’evento non può che esser a tema e qui il trionfo floreale deve andare in scena nel più strabiliante modo possibile.

A ciò naturalmente affianchiamo poi una presenza dei fiori commestibili all’interno dell’intero menù, dal buffet dell’aperitivo in poi, ricordandoci, se possibile, di armonizzarli anche rispetto alle cromie scelte per l’evento così che tutto si richiami alla perfezione.

Ultima ma non per importanza la questione budget: richiedere i fiori commestibili non è una scelta di poco conto, state richiedendo infatti qualcosa di molto particolare, ricercato, di nicchia ed dunque normale che un simile menù porti il prezzo leggermente più in alto rispetto alla media