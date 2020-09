I semi di piante come bomboniere sono una perfetta metafora dell’amore, qualcosa di cui prendersi cura e da osservare mentre cresce e da i suoi frutti.

Prendersene cura con devozione, osservarlo mentre cresce e sboccia, aiutarlo quando attraversa momenti difficili.

Di che cosa stiamo parlando? Ma dell’amore naturalmente, sebbene il discorso potrebbe adattarsi senza difficoltà anche a qualcos’altro: la botanica, per esempio.

Piante e sentimenti, incredibile ma vero, condividono infatti buona parte del loro processo vitale, incluse le attenzioni necessarie affinché questo scorra liscio e senza problemi.

Ecco perché se state cercando un cadeau de mariage originale per i vostri ospiti l’ispirazione giusta potrebbe giungere proprio dal mondo della natura.

Semi per una bomboniera da accudire come l’amore

Vi avevamo parlato tempo fa di come piante, bulbi e semi potessero esser una perfetta idea per le bomboniere primaverili. Inn del caso accennavamo a una vera e proprio composizione ma oggi vogliamo illustrarvi come anche un semplice sacchetto di semi possa esser già di per sé un perfetto cadeau de mariage.

Il messaggi da trasmettere è, letteralmente, quello di far “crescere l’amore” e non a caso questa è la frase più usata in Italia per il bigliettino o l’etichetta che accompagnerà la bomboniera in questione.

Oltreoceano si usa spesso la frase “Watch our love grow”, letteralmente “guarda il nostro amore crescere”. In italiano l’idea è stata tradotta con “lascia crescere l’amore” ma alla fine il messaggio è sempre lo stesso: quei semi cresceranno, fioriranno e, stagione dopo stagione, sbocceranno proprio come l’amore degli sposi che li hanno donati ai propri ospiti.

Il sacchetto in quesitone può esser accompagnato da un vasetto, da un piccolo annaffiatoio ma anche dal solo cartoncino con nome degli sposi e data delle nozze, soluzione perfetta per chi punta alla vera semplicità.

Si tratta dell’ennesima proposta per far sì che gli sposi possano scegliere bomboniere originali, mettendo magari da parte le care vecchie statuette oramai così fuori moda.

Vi avevamo già illustrato l’opportunità di optare per bomboniere fai da te o comunque fuori da comune, oggi aggiungiamo una nuova interessante opportunità alla lista: a voi la scelta se coglierla o meno.