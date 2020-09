Nadia e Antonio, chi è la coppia di Temptation Island 2020? Tutto quello che c’è da sapere sui fidanzati che stanno insieme da 2 anni.

Nadia e Antonio, entrambi provenienti da Reggio Emilia, sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Di comune accordo, scelgono di prendere parte al programma per capire se le loro infinite diversità caratteriali possono essere un punto di forza del loro amore, che dura da quasi due anni, o la loro condanna.

Antonio, che è più grande della sua compagna di ben 10 anni, si occupa della gestione di un locale situato al centro della sua città; mentre Nadia, che ha 22 anni, al momento è inoccupata.

I due riusciranno a sopravvivere alla tanto temuta esperienza a Temptation Island?

Nadia e Antonio: età, carriera e vita privata della coppia di Temptation Island 2020

Antonio, pur avendo il consenso di Nadia, è stato lui a scrivere di getto alla redazione di Alessia Marcuzzi perché sente il bisogno di avere la certezza di capire se Nadia è la donna adatta per lui oppure no, visto che le continue differenze che emergono durante la loro convivenza non fanno altro che allontanarli invece che avvicinarli.

“Ammetto di essere stato io a contattare la redazione” precisa subito il fidanzato nel suo video di presentazione su Witty. “Ho bisogno di capire se nonostante l’amore che provo per lei, se Nadia è la donna della mia vita” ha spiegato Antonio di Temptation Island. “Abbiamo scelto di andare a convivere a casa mia quasi all’inizio della nostra relazione, ma mi sono reso conto che le nostre differenze non fanno altro che allontanarci” ammette lui. “Io sono un uomo con la testa sulle spalle, mentre lei è una ragazzina viziata che trascorre le sue giornate con il telefonino“ conclude duro lui, ma non credete: anche lei ha le idee ben chiare e non le manda di certo a dire.

Nadia ha ammesso di aver riscontrato un certo cambiamento da parte del suo compagno, prima era molto più divertente mentre ora appare ai suoi occhi come se fosse quasi morto. Inoltre ritiene che lui voglia al suo fianco una donna all’antica. Un genere in cui lei fatica, e non vuole, a riconoscersi.

“Lui all’inizio della nostra storia era molto diverso da com’è ora” precisa subito lei. “Era un ragazzo divertente, con un po’ più di spirito” aggiunge. “Usciamo abbastanza spesso e ci divertivamo molto insieme, ma man è cambiato, è diventato noioso. Sembra quasi morto“ spiega la fidanzata. “Per non parlare della casa. Lui voleva una domestica non una compagna“ aggiunge. “Pretende che passi la mia giornata a fare le faccende di casa, ma io non sono fatta così“ spiega ai microfoni di canale 5.

“Sapeva fin dall’inizio come sono fatta e come la penso su certe cose” ha proseguito decisa lei. “Io sono giovane, voglio passare il tempo con le mie amiche. Andare al mare e fare serata in totale spensieratezza” ha aggiunto. “Voglio vivermi la mia età, mentre lui vuole avere il controllo su di me ma tanto io faccio soltanto quello che voglio io“ conclude lei. “Non so cosa succederà, ma sicuro non voglio restare in questa situazione”.

Nadia e Antonio a Temptation Island riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia oppure lasceranno la trasmissione prendendo due strade completamente differenti? Staremo a vedere.