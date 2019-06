Bomboniere per matrimonio: idee originali, consigli utili e suggerimenti pensati per sorprendere gli invitati e donare un tocco unico alle tue nozze

Il matrimonio è un evento importantissimo nella vita di una coppia. Si spera unico nella vita, anche se spesso non è così ma, quando decidiamo di unirci in matrimonio con il nostro lui/lei, il pensiero è sempre lo stesso: per sempre. Ed è proprio l’importanza che si da al matrimonio, a quel giorno che rimarrà impresso come un marchio indelebile nella vita della persona che si accinge a convolare a nozze che, i preparativi devono essere assolutamente perfetti. Si inizia mesi o anni prima ad organizzare il tutto fin nei minimi dettagli. Si sceglie la location, gli addobbi floreali, un tema, il menù, la chiesa ecc ecc. Ma cosa rimarrà agli invitati del vostro giorno più bello? Sì, le foto, i selfie ma una volta ognuno nelle proprie case, cosa porteranno con se? La bomboniera del matrimonio. E questa rimarrà, se avete fatto un’ottima scelta, esposta nelle case dei vostri cari a ricordo di un giorno memorabile.

Quindi, non sottovalutate mai il potere intrinseco che hanno le bomboniere e, anche se molti sposini optano per qualche “souvenir” davvero poco utile e a tratti scontato, la scelta della giusta bomboniera è da considerare una tra le cose importanti dell’intera organizzazione. Un ricordo carino da portare sempre con se. La scelta è davvero infinita, c’è chi predilige il classico, chi si attiene all’ecologico e poi, ci sono quelli amanti del fai da te. Insomma, la varietà è tanta, spetta a voi non sbagliare. Noi vi suggeriamo come rendere il vostro matrimonio unico nei ricordi dei vostri invitati e nel vostro ricordo, il timbro che sigla l’inizio di una favola d’amore che vi accompagnerà per tutta la vita.

Bomboniere per un matrimonio unico: idee fai da te

Al giorno d’oggi il mercato offre davvero ogni sorta di possibilità partendo dai prodotti hand-made alle bomboniere solidali matrimonio, per quelli che volessero dare un contributo alla società. Ma quali sono queste bomboniere originali e a cosa ispirarsi per rendere il giorno più bello della vostra vita unico?

Il fai da te è un passo molto azzardato ma, allo stesso tempo unico perché il vostro tocco sarà in ogni bomboniera che regalerete. Quindi se la vostra scelta ricade proprio sul fai da te, ecco alcune idee davvero originali e create in base alle vostre passioni.

Il vinile: se siete amanti della musica, questa bomboniera fa per voi. Il tocco davvero originale? Una compilation creata da voi. Nessun’altro avrà lo stesso, statene certi! E se volete che i vostri cari ricordino il giorno delle nozze in modo divertente, allegate ai vostri sacchettini di confetti una vostra foto in stile polaroid con una selezione di frasi romantiche per ciascuno di essi. Nel caso in cui gli invitati siano molti, allora scegliete una frase unica per tutti. Qualcosa di carino da appendere al frigo o alla bacheca della cucina.

Le confetture: Le intramontabili confetture fatte in casa sono da sempre uno dei regali più apprezzati e capaci di conquistare tutti. Se siete abili in cucina e amate provare nuove ricette, questa è la soluzione più adatta a voi! Scegliete i gusti che più vi piacciono e iniziate a preparare delle squisite marmellate per la colazione e delle confetture per accompagnare formaggi stagionati e poi riponetele in dei barattolini carini.

Scatoline porta oggetti: Se siete appassionate di pittura e decoupage potrete utilizzare delle scatoline in legno grezzo, dipingerle a mano con degli acquerelli e aggiungervi dei dettagli handmade, delle creazioni in fimo, piccole composizioni floreali, magari con quelli che avete scelto per il vostro bouquet di fiori, accompagnate da nastri di juta. Una volta che la vostra creazione sarà pronta, riponete nel vostro portaoggetti dei confetti o delle caramelle, sarà un piccolo dettaglio dolce di gradimento per tutti.

Sacchetti profumati per armadi: Un altro spunto originale per le vostre bomboniere di nozze sono i sacchetti profumati con erbe aromatiche da riporre nei cassetti e negli armadi, oppure con delle saponette naturali agli oli essenziali di lavanda, di arancio dolce, di ginepro o di zenzero. Un regalo apprezzato da tutti e sicuramente molto utile, potrete inoltre decorare i vostri sacchetti con delle conchiglie, dei rametti e dei biglietti con delle frasi d'amore che parlino un po' della vostra meravigliosa storia.

Mini bottigliette per liquori: Recatevi in un negozio di articoli per la casa e scegliete le bottigliette che più vi piacciono, dipingetele poi con lo smalto o con le tempere incidendovi i vostri nomi. Quando lo smalto si sarà asciugato del tutto e le vostre bottigliette saranno pronte, portatele in distilleria e scegliete quindi i liquori di vostro gradimento. Un buon digestivo sarà apprezzato da tutti!

Bomboniere: idee green ed equo solidali

Cosa scegliere per essere certi di donare una perfetta bomboniera green ed equo solidale, che non solo abbia un minore impatto nell’ambiente, ma che sia un messaggio concreto da lanciare ai vostri ospiti, per sensibilizzarli ed educarli all’eco-sostenibilità? Se avete optato per questo tipo di bomboniera, seguite alcune delle idee green di seguito:

L’albero bonsai: regalare un piccolo albero, dal forte valore simbolico, come un bonsai è un gesto che vuole lasciare un messaggio di Vita, di Amore e Serenità ai propri ospiti. In più il bonsai si adatta facilmente ad ogni ambiente, sia interno che esterno ed è di facile mantenimento.

Cioccolato solidale: Un pensiero dolce, che non rimarrà di certo sui mobili a prendere polvere, ma che può fare una grande differenza in termini di aiuto e sostegno a popolazioni svantaggiate è trasformare in bomboniera una stecca di cioccolato del commercio equo e solidale. Ogni bottega ha una ricca selezione di cioccolato che potrete sceglie e personalizzare con confezioni fai da te, che aggiungeranno un tocco ancora più personale e unico alla vostra bomboniera.

Olio d'oliva biologico: Perché non utilizzare, anche per le bomboniere, le immense risorse del nostro patrimonio agro alimentare? L'Italia è una terra molto ricca dal punto di vista della produzione alimentare ed è una eccellenza nel settore della produzione dell'olio di oliva. Ogni regione ha le sue colture biologiche che vi permetteranno di scegliere una confezione di olio d'oliva biologico da personalizzare con i nomi degli sposi e la data delle nozze.

Piantine grasse: Un'idea regalo per i vostri amici con il pollice verde può essere un grazioso vasetto con delle piantine, una proposta originale per coloro che amano colorare di verde il proprio terrazzino. Recandovi in un vivaio locale non sarà difficile trovare un'ampia varietà di piantine, inoltre, potrete abbellire la vostra bomboniera con dei nastri di raso e dei bigliettini con frasi romantiche, che scalderanno il cuore dei vostri invitati. Un consiglio è quello di scegliere delle piantine grasse, semplici da curare anche per chi non è troppo amante delle piante.

Bamboo: Volete qualcosa di particolare e alternativo? Optate per il bamboo, una pianta considerata altamente green, per le sue caratteristiche. Ad esempio, per la coltivazione del bamboo non sono necessari fertilizzanti e questo contribuisce alla conservazione e protezione del suolo. Inoltre la pianta di bamboo riesce ad immagazzinare una grandissima quantità di Co2. Potete scegliere una scatolina in bamboo anche per confezionare una bomboniera più classica, oppure optare per piantine di erbe aromatiche coltivate all'interno di piccoli vasi in bamboo.

Bomboniere per matrimonio economiche: idee utili

Organizzare un matrimonio è molto dispendioso, quindi si cerca di risparmiare in ogni cosa, comprese le bomboniere. Basta mettersi a fare due conti per rendersi conto come questa voce incide pesantemente sul budget del matrimonio: se in media si hanno 100 bomboniere e ogni bomboniera costa 30 euro, ecco che se ne vanno già 3000 euro!

Ecco perché è prassi comune cercare di spendere il meno possibile per ogni bomboniera. Ma bada bene, questo non significa regalare agli ospiti delle cineserie da sue soldi, bensì essere pratici e trovare quegli oggetti che seppur belli e utili, costano poco. Se avete intenzione, dunque di essere modesti senza rinunciare al gusto, potete optare tra:

Barattolini di spezie: una scelta low cost ma apprezzatissima perché commestibile e adattabile in cucina sono proprio i barattolini di spezie. Piccoli barattolini dove al suo interno sceglierete la spezia che più vi piace. Potete optare tra peperoncino secco, (la scelta più azzeccata) ma anche altre spezie, più o meno piccanti in stile orientale come il curry, lo zafferano, il cumino ecc. Oltre ad essere un ingrediente determinante per elaborare dei piatti gustosi, queste spezie hanno anche delle ottime proprietà benefiche, per cui potete stare tranquille, piaceranno proprio a tutti!

Barattolini di miele di castagno, fiori e acacia: possono essere delle bomboniere matrimonio originali graditissime per il vostri invitati, li troverete a prezzi accessibili in tutti i negozi di agricoltura biologica, oppure rivolgendovi ad un apicolture locale. Potete personalizzare i vostri barattolini di miele con dei simpatici bigliettini con delle frasi romantiche o delle citazioni, così che tutti possano ricordare con un sorriso la vostra festa.

Pietre fermaporte: Delle bellissime pietre decorate a mano possono essere un regalo innovativo e utile per i vostri invitati. Sono reperibili nei mercatini, nei negozi di artigianato e in quelli etnici. Oltre ad essere un bel complemento d'arredo, la vostra bomboniera sarà molto utile in tutte le case.

Bomboniere matrimonio per i più piccoli

Quando si pensa al matrimonio e quindi a tutta l’organizzazione, comprese le bomboniere, i bambini, solitamente vengono messi in secondo piano. Non certo per la scarsa importanza data loro ma perché non si pensa a donare anche a loro una piccola bomboniera, un ricordo anche per loro. Allora, ecco di seguito alcune idee per far felice anche i più piccoli.

Caramelle e dolci: un modo carino e apprezzato di sicuro dai più piccoli invitati: un sacchettino di caramelle morbide o di dolcetti. Saranno sicuramente apprezzati.

Colori e album da disegno: un piccolo kit con matite o pennarelli colorati accompagnati da un piccolo album da disegno. Una delle scelte più apprezzate di sicuro.

Altre preziose idee per le bomboniere degli invitati più piccoli, potrebbero essere: un giocattolo in legno, un piccolo peluche oppure dei puzzle. L’importante è che siano consoni alla loro età.

