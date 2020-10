Ti sposi in inverno e ancora non hai scelto l’abito? Scopriamo insieme qual è l’abito migliore per la sposa ad un matrimonio invernale.

L’abito da sposa è da sempre croce e delizia per tutte le spose.

Scegliere quello perfetto, infatti, a volte può risultare estremamente difficile!

In inverno, poi, il discorso si complica ancora di più: stole, bolerini, piccole giacche, tessuti pesanti e chi più ne ha e più ne metta.

Come fare a scegliere un abito che sia glamour e funzionale al tempo stesso?

Matrimonio invernale: come scegliere l’abito da sposa

I colori del matrimonio autunnale ed invernale della stagione 2020 ce li aveva forniti addirittura Pantone stesso.

Ciò non toglie che, se volete rimanere sul classico, le tendenze moda per gli abiti di questa stagione vi forniscono moltissimi spunti innovativi.

Insomma, sì ai colori classici se declinati, però, in maniera alternativa e particolare.

L’abito da sposa, però, è veramente un capo peculiare e molto importante: la sua storia è lunghissima e piena di curiosità.

Per questo, forse, trovare quello perfetto è sempre così difficile!

Le regole, però, sono solo due: che vi sentiate felici quando lo indossate e che lo scegliate in base al vostro fisico.

Se vi sposate in inverno, però, le preoccupazioni aumentano: come declinare l’abito da sposa in maniera elegante nonostante le temperature da brividi?

Ecco alcuni dei nostri suggerimenti per essere una vera e propria… regina delle nevi!

Maniche lunghe sì: ma con stile!

Se non volete rovinare il vostro look con una giacca od un bolerino pensato appositamente per la grande occasione (e che poi non indosserete mai più, proprio come vorrebbe il fast fashion), allora le maniche lunghe sono le vostre migliori amiche.

Attenzione, però. Nessuno dice che dobbiate presentarvi all’altare con la maglia della salute in bella vista!

Quest’anno, infatti, il pizzo la farà da padrone: un ottima maniera per coprirsi senza risultare pesanti.

Ma non è la vostra unica opzione per le maniche lunghe!

Tantissimi, infatti, sono i modelli minimal che ci propongono i bridal look più belli di quest’anno.

Potete scegliere una manica strutturata ed importante, per un effetto più longilineo e duro, oppure l’effetto a sbuffo per una versione romantica e da principessa delle fiabe.

Dopotutto la stagione migliore per sposarsi è solo una: sapevate quale?

Inoltre le maniche lunghe vi permettono di decidere quanta pelle scoprire: i modelli sopra hanno delle scollature profonde, adatte a chi vuole allungare la propria figura.

Se invece desiderate schiena e collo coperti potete provare un modello tipo questo in foto qui sotto: l’eleganza è servita!

Matrimonio autunnale: giacca, bolerino o scialle?

Certo, un’altra soluzione c’è ed è quella a cui fanno ricorso tantissime spose che hanno scelto la stagione fredda per sposarsi.

Una giacca creata appositamente per l’occasione, infatti, è da sempre considerata l’alleata migliore per le spose che vogliono difendersi dal freddo!

Quest’anno in particolare, poi, potete giocare con le consistenze, i tessuti, le fantasie ed i materiali che preferite.

Piume, strass, pelliccia (eco, soprattutto se siete vegetariane o state pensando di diventarlo): non ci sono limiti alla fantasia!

Ad essere famosi sono anche i cosiddetti bolerini: se lo scegliete fatevi ispirare da queste nuove ed entusiasmanti tendenze!

Ci sono poi quegli abiti da sposa che integrano la “protezione” contro il cattivo tempo con lo stile.

É il caso, questo, degli abiti da sposa con le maniche “a pipistrello”.

Questi abiti sono davvero intriganti e principeschi: sceglierli per il vostro matrimonio invernale vi permetterà di sfoggiare un look veramente perfetto senza l’utilizzo di stratagemmi.

Una giacca ed un bolerino, infatti, rischiano di diventare troppo ingombranti e poco in linea con il resto del vostro outfit.

Un abito con le maniche aperte vi farà veramente sentire come la principessa di un mondo fatato!

Dopotutto, il trend dei cappotti di quest’anno prevede un largo utilizzo di cappe e mantelle: prendiamo ispirazione?

Insomma, il look invernale del 2020/2021 per le spose prevede molti metodi per difendersi dal freddo senza rinunciare allo stile.

E voi? Cosa avete scelto per il vostro giorno speciale?