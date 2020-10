Belen Rodriguez, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la conduttrice Barbara d’Urso.

Era da un po’ di tempo, da quando sui social aveva confermato la crisi e successiva rottura con Stefano De Martino, che Belen Rodriguez non si raccontava a cuore aperto al suo fedele pubblico. Questa volta, per farlo, ha scelto i microfoni de Il Fatto Quotidiano dove ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e non solo.

La conduttrice di Tu sì que vales, tra una confidenza e l’altra, ha anche parlato del suo rapporto con Barbara d’Urso, che è diventata virale per aver asfaltato Soleil Sorge in diretta. Rapporto che, come i più informati ricorderanno bene, non di certo dei migliori, visto che la bella conduttrice partenopea evita di menzionarla nei suoi programmi.

“Io e lei abbiamo avuto una discussione anni fa, quando ero impegnata con Fabrizio Corona” ha premesso la modella. “Poi, a Le Iene, l’ho mandata a qual paese. La reazione non è stata una delle più gradite, ma avevo i miei motivi per farlo. Stavo proteggendo una persona a me cara” ha spiegato la Rodriguez. “Io non ho nulla contro di lei. Non apprezzo i suoi programmi, ma ci tengo a precisare che li rispetto“ ha aggiunto. “Lei resta una grandissima professionista che sa fare bene il suo lavoro” ha concluso.

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio su Barbara d’Urso, ammettendo che da parte sua non c’è alcun rancore. Sarà lo stesso anche per la conduttrice partenopea?

Belen Rodriguez senza freni: da Giulia De Lellis alla rottura con Stefano

Durante il corso dell’intervista, Belen ha anche soddisfatto una delle più grandi curiosità del pubblico verso la sua persona. Quale? Del suo rapporto con Giulia De Lellis!

Il web, infatti, è convinto che le due abbiano pesantemente litigato e che l’esperta di tendenze abbia minacciato, qualche tempo fa, di rivelare segreti che potrebbero rovinare la sua famiglia. Giulia, è bene precisare, non fece alcun nome in quel momento, come fatto notare anche in seguito dalla Rodriguez, ma il popolo della rete è convinto fosse rivolto a lei. Anche se non ci sono prove, ritengono che tra Belen e Giulia ci sia stato qualche dissapore, in quanto alcuni portali di gossip insinuavano che la Rodriguez avesse avuto un flirt con Andrea Damante e per questo motivo l’esperta di tendenze abbia deciso di “vendicarsi” frequentando il pilota Andrea Iannone, ma nulla di tutto ciò, ovviamente, è stato confermato dalla dirette interessate, che non hanno mai voluto dare adito ai gossip sulla loro vita privata.

“Io e Giulia non abbiamo alcun problema“ ha spiegato la conduttrice di Tu sì que vales. “Non ci conosciamo personalmente” ha aggiunto sulla compagna di Andrea Damante, che pare essere stato contattato da Signorini per entrare al GF Vip con Ignazio Moser.

Belen, per la prima volta durante il corso della sua carriera, fatta eccezione durante un servizio dedicato alla sua persona da Striscia La Notizia, ha deciso di affrontare l’argomento, chiarendo che tra lei e la De Lellis non c’è mai stato nulla. In quanto non avrebbero avuto nemmeno il modo di potersi conoscere personalmente.

La Rodriguez, come anticipato, nel corso dell’intervista si è raccontata al suo pubblico come non mai, rivelando anche cosa pensa di uno dei volti più discussi del panorama italiano: Chiara Ferragni.

“Chiara è la numero uno incontrastata nel suo settore” ha ammesso la Rodriguez. “Provo un profondo sentimento di stima nei suoi confronti. Anche se svolgiamo due lavori molto diversi tra loro” ha aggiunto. “Lei è un’imprenditrice digitale ed è bravissima in tutto quello che fa. Nessuno può levarle nulla” ha proseguito l’ex di Stefano De Martino.

“Io provo a preparare il mio futuro, a prescindere da lei ovviamente. Ceto, magari se non dovessi più lavorare nel mondo della televisione il suo settore potrebbe interessarmi, ma non mi piace la definizione di influencer” ha ammesso Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, che ha annunciato di essere di nuovo incinta. “A parte lei, gli altri mi sembrano molto improvvisati. Io ho un tipo di carriera abbastanza diverso” ha concluso per poi toccare quello che è un po’ un tasto dolente: la sua rottura con Stefano De Martino.

I due, infatti, come ormai noto, dopo essersi separati una prima volta hanno provato e ricostruire il loro matrimonio, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Tant’è che hanno scelto di dividere le loro strade ancora una volta. In un primo momento, però, la separazione non era avvenuta in maniera serena e tra i due c’era ancora un po’ di astio.

“Ora sono molto serena” ha spiegato lei. “Siamo semplicemente una famiglia che dopo essersi spezzato il sentimento una prima volta ci abbiamo riprovato più avanti“ ha proseguito Belen. “Purtroppo non è andata e quando le cose non vanno bisogna continuare andare avanti. Senza smettere di sognare” si è aperta la Rodriguez sulla fine del suo matrimonio. “Io sono una donna che crede tanto nell’amore, ci ho creduto in passato e continuerò a farlo” ha aggiunto.

“Non ho alcun tipo di rimpianto, alla fine ci ho provato e le risposte ce le ha date la vita” ha ammesso Belen Rodriguez su Stefano De Martino, che ha presentato sui social il suo nuovo amore. “Alla fine quando ci provi fino all’ultimo, vivi in pace. Non hai nulla da rimproverarti” ha concluso. “Io do tutta me stessa in una relazione e se non si avvera ciò che voglio giro i tacchi e me ne vado, ma adesso non sono single” ha aggiunto, confermando la sua relazione con Antonino Spinalbese per poi passare alla sua carriera sul piccolo schermo.

“Ho esordito in tv partecipando all’Isola dei Famosi. Senza dubbio è stato un bel trampolino di lancio” ha ammesso. “Dico sempre che ho avuto la fortuna di trovarmi al posto giusto nel momento giusto e ho saputo cavalcare l’onda del momento come meglio credevo“ ha aggiunto per poi rivelare che alla fine è riuscita a realizzare, a livello professionale, molte più cose di quelle credeva. “Se penso al passato, mi rendo conto che alla fine sono riuscita a realizzare molte più cose di quelle che avrei mai creduto” ha confidato a tu per tu ai lettori per poi parlare anche per la prima volta della sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip nel ruolo di padrona di casa.

“Per il Grande Fratello Vip, ero stata chiamata alla conduzione, ci ero rimasta molto male. Avevo davvero voglia di mettermi in gioco, ma alla fine penso sia stato giusto così” ha dichiarato Belen, ammettendo per la prima volta di aver provato un mix di delusione e tristezza nel vedersi sfuggire quel ruolo a cui tanto ambiva qualche anno fa, ma niente paura perché la grande occasione potrebbe arrivare il prossimo anno con l’Isola dei Famosi.

“Durante questi anni ho riconfermato la stima che provo per Maria De Filippi. Ciò che mi affascina di più di lei è la sua testa. Lei è in grado di farmi imparare cose nuove ogni volta che ci incontriamo” ha continuato la Rodriguez con le sue confidenze. “Mi piace che porta la psicologia su ogni essere umano che ha di fronte. Lei gli ha una sorta di analisi e gli dedica tutto il suo tempo” ha aggiunto. “Da lei ho imparato anche a dedicare il giusto tempo alle persone che lo meritano“ ha concluso per poi lasciarsi brevemente andare alla sua passa storia con Fabrizio Corona.

“Io e Fabrizio ci siamo amati molto. O almeno io l’ho amato molto, ma credo che in fondo anche lui mi abbia amata” ha spiegato ai microfoni de Il fatto quotidiano. “Lui ogni volta che dice qualcosa lo fa soltanto per avere le prime pagine sulle copertine“ ha ammesso per poi aggiungere. “Deve mettersi l’anima in pace, ma non credo lo farà mai” ha concluso sorridendo.

Belen Rodriguez, al termine di questa lunga intervista, ha anche rivolto un pensiero a Virginia Raffaele, l’artista che per anni ha portato la sua imitazione sul piccolo schermo degli italiani. L’ex di Stefano De Martino ha ammesso che all’inizio apprezzava molto il personaggio che portava in scena, ma dopo un po’, com’è noto, ha iniziato a stancarla perché ha continuato ininterrottamente per anni. “L’imitazione di Virginia all’inizio mi divertiva tantissimo perché, parliamoci chiaro, è sempre un onore quando qualcuno sceglie di dedicarti un’imitazione” ha precisato la conduttrice di Tu sì que vales. “Però ci ha marcato troppo e credo che una mamma possa rimanerci male. L’imitazione è un qualcosa che accetto, ci mancherebbe, è un qualcosa di goliardico” ha concluso. “Io non lo avrei mai fatto nei suoi riguardi“ ha aggiunto, non nascondendo di esserci rimasta male dalle continue imitazioni nate sulla sua persona e sulla sua storia.