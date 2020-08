Abito da sposa: come scegliere quello perfetto in base al tuo fisico

L’abito da sposa perfetto esiste! Devi solo trovarlo.

Lo stile e le tendenze passano: le proporzioni no!

Scegliamo insieme quello giusto per te!

Sposarsi è bellissimo ma si sa… la ricerca dell’abito da sposa giusto può mandarci in crisi!

C’è chi lo sogna fin da bambina e chi non vede l’ora di liberarsene: l’abito giusto può diventare un miraggio.

Per affrontare la questione, partiamo dalle basi: l’abito perfetto per il nostro fisico!

Abito da sposa perfetto per il tuo fisico: ecco come fare a trovarlo

Per fare la scelta giusta vi avevamo già dato cinque consigli da seguire alla lettera.

Ma la ricerca del vestito perfetto non si ferma qui: come per tutti i capi che indossiamo è basilare scegliere qualcosa che si adatti alla nostra figura. Qui tutti i nostri consigli per i vestiti di tutti i giorni ma come fare per scegliere il vestito da sposa perfetto?

Una volta capito che tipologia di corpo avete il gioco è fatto!

Per chi ha un corpo dalla forma a clessidra sono consigliati abiti che mostrino le linee. Il vestito da sposa non fa eccezione: scegliete modelli che evidenzino il punto vita (magari con una cinta, una spilla importante od un nastro) e che si allarghino nella parte finale.

Tutt’altra storia per chi ha un fisico a mela: puntate su scollature a V o abiti monospalla. Tenete presente che la parte superiore dell’abito deve essere il più possibile neutra per evitare di concentrare l’attenzione sulle aree che meno volete in risalto.

Sbizzarritevi con i modelli a tunica o tutti quelli che, in generale, cadono morbidi permettendovi di evidenziare il movimento sulle gambe.

Se il vostro fisico a rettangolo vi crea problemi nella scelta del vestito, non disperate. Scegliete linee dritte, che esaltano la bellezza del vostro fisico, impreziosite da particolari che creano movimento. Sì a rouches, tessuti strutturati e particolari preziosi sul collo e spalle.

Infine il fisico a triangolo: vostri amici sono tutti quegli abiti che hanno la forma ad A. La gonna deve essere “scivolata” cioè morbida ed ampia, in modo da mascherare il contrasto con le spalle piccole. Evidenziate bene il punto vita e sbizzarritevi con la parte superiore (senza esagerare!).

La caratteristica più importante del vestito per il giorno delle vostre nozze non è il colore, il tessuto o la forma.

Importante, più di tutto, è che vi faccia sentire bene, a vostro agio e felici con voi stesse ed il vostro corpo.

Scegliere quello più adatto al nostro fisico può aiutare ad evitare le crisi ma ricordate… a decidere è sempre la sposa!