Ormai ci dobbiamo rassegnare: fra freddo! Diamo uno sguardo alle tendenze moda autunno inverno e troviamo il cappotto perfetto per te!

Inutile girarci intorno: è ora di tirare fuori i cappotti!

La moda, lo abbiamo detto più volte, purtroppo o per fortuna è circolare.

Questo vuol dire che, forse, in uno dei meandri del vostro armadio potreste trovare il capo perfetto da sfoggiare questo autunno!

Scopriamo insieme quali sono i modelli di cappotto in tendenza per questa stagione e prepariamoci all’arrivo dell’inverno… con stile!

Moda autunno inverno 2020/21: ecco quali sono i cappotti di tendenza

Quest’anno, forse proprio a causa della pandemia, l’estate ci è sembrata volare via in un soffio.

Solo pochi giorni fa, infatti, c’è stato l’equinozio d’autunno e la stagione estiva è ufficialmente (ed astronomicamente) finita!

Niente paura, però, a consolarci c’è sempre lei: la moda!

Dalle passerelle online viene, infatti, un segnale piuttosto chiaro riguardo le giacche ed i cappotti di tendenza in questo inverno e questo autunno: torna il lungo!

Trench, mantelle, modello “accappatoio”, impermeabili alla “Matrix” e chi più ne ha più ne metta: sbagliare sarà veramente difficile!

Non preoccupatevi se siete amanti della giacca di jeans comoda e versatile: potete usarla senza paura fino a quando le temperature non caleranno ma dopo va riposta nell’armadio.

Scopriamo tutti i colori, i tessuti ed i modelli che andranno di moda tra qualche settimana e prepariamoci a spulciare nell’armadio di mamme, zie e nonne.

Il cappotto lungo è tornato in pista!

Cappotto “accappatoio”: ecco come abbinare il modello a vestaglia

Il più famoso, chissà perché, è proprio quello di MaxMara ma non lasciatevi ingannare.

Il modello a vestaglia è stato realizzato proprio da tutti e lo trovate disponibile in qualsiasi negozio o shop online!

Questo modello si trova spesso realizzato in colori neutri, facili da abbinare e di grande classe: sceglietelo se volete un capospalla sempre attuale, che non vi crei problemi la mattina!

Non confondetelo, però, con il suo più famoso (e sempre trendy) cugino: il cappotto color cammello! (E se non lo avete mai comprato perché non sapete come abbinare il marrone, qui trovate tutti i nostri suggerimenti).

Il cappotto a vestaglia, infatti, è uno dei modelli più comodi tra quelli che ci propone la moda dell’ultimo periodo: può essere facilmente abbinato a scarpe basse (pantaloni larghi e sabot vanno benissimo) oppure agli stivaletti, con un po’ di tacco, alla caviglia!

Per personalizzarlo scegliete gli accessori che più si intonano al vostro carattere: nessuno vi vieta di cambiare la cintura (molti stilisti lo hanno fatto!) abbinando uno stile classico ad uno più rock!

Sciarpe giganti, cappelli a tesa larga e borse maxi completano benissimo questo look.

Mantelle e cappe: la moda autunno inverno 2020/21 ci porta in una fiaba

Non importa che vi sentiate Cappuccetto Rosso oppure la matrigna cattiva: la tendenza della moda autunno inverno 2020/21, per quanto riguarda i cappotti, viene in vostro soccorso!

Mantelle e cappe saranno apprezzatissime ed estremamente richieste: un capo, questo, che è veramente quanto di più vintage potessimo chiedere!

La mantella, infatti, arriva diretta dal 1800 ed è stata rivisitata in tantissimi modi nel corso degli anni.

Tutti i brand più famosi ne hanno una versione: da quelle costosissime di Burberry ad H&M, trovare una mantella non sarà per nulla difficile.

In questo caso è più che giustificato l’eccesso di colori ed accessori!

Ricordate solo la, ormai famosissima, regola del tre: mai più di tre colori nello stesso outfit.

Se non sapete come armonizzare i colori, ricordate che tutti quelli che scegliete comunicano un’emozione ben precisa agli altri.

Potete provare i nostri consigli per abbinare i pantaloni bianchi oppure per scegliere quelli neri, in modo da partire da una base neutra e classica.

Un pezzo importante, come quello del cappotto, può anche essere eccessivamente in contrasto con il resto del vostro look: ma deve essere l’unico elemento che spicca!

In lungo ma con allegria: i colori esplodono nella moda autunno inverno 2020/21

Scegliere un cappotto lungo, questo inverno, è l’unica richiesta che ci fa la moda.

Per il resto, siamo completamente libere: accettati tutti i colori, le stampe grafiche e tutto quello che vi piace di più!

Andranno tantissimo, infatti, i tessuti naturali e le colorazioni della terra, della natura e dell’acqua per i vestiti ma per i cappotti tutto è possibile.

Sì a tinte accese, colori pastello, stampe grafiche al limite dell’assurdo: il cappotto lungo diventa il vero protagonista del vostro outfit!

Ve lo avevamo già consigliato per quanto riguardava l’accostamento di rosa e rosso ma non ci sono limiti: qual è il vostro colore preferito?

Torna il cappotto anni ’90: il trench di pelle

Il trend della moda 20/21 ed il make up ce lo hanno detto da un bel po’: si torna agli anni ’90!

Insomma, per gli amanti di Matrix e dei suoi protagonisti ci sono buone notizie: farà un grande ritorno nei nostri armadi il trench di pelle!

Non rabbrividire se sei vegetariano o stai pensando di diventarlo: da qualche tempo, in Messico, si stanno dando da fare per risolvere il problema!

Abbinare un cappotto così lungo di pelle, però, potrebbe risultare difficile: il nostro consiglio è di munirvi di jeans flare e di giocare con il rossetto nero e blu.

Un ritorno ai look degli anni passati!

Insomma, per quest’anno abbiamo fatto il pieno di cappotti caldi, comodi, lunghi.

Decidere se declinarli in maniera sportiva, elegante o giocosa sta a voi!

Non vi resta solo che scoprire quali sono i consigli della stylist per individuare il modello perfetto per voi ed il gioco è fatto.

Inverno non ti temiamo!