Uomini e Donne, Giulio Raselli torna single. Giovanna Abate: “Mi dispiace”

Giovanna Abate, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha commentato la rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

Giovanna Abate è una dei volti più amati di Uomini e Donne. Iniziato il suo percorso negli studi Elios di Roma come corteggiatrice, per poi proseguire nel ruolo di tronista, Giovanna non è riuscita a trovare l’amore della sua vita al dating show di Maria De Filippi, ma nonostante tutto conserva un buon ricordo di quell’esperienza, che l’ha aiutata a crescere a scoprire nuove sfumature della sua personalità.

Il pubblico però, ora come ora, è curioso di sapere cosa ne pensa lei della rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due, a causa di alcune incompatibilità a livello caratteriale, hanno scelto di interrompere la loro relazione. Una scelta dolorosa per entrambi, visto che dopo il loro percorso nel programma sembravano essere più innamorati che mai e il tronista scelse di iniziare una storia mettendo da parte proprio l’Abate, che tanto ci era rimasta male dal rifiuto ricevuto in puntata.

“Ho sentito mentre Giulio ne parlava sui social e credo di aver capito che i problemi che avevano nel programma li hanno portati ad allontanarsi nella vita reale“ ha confidato lei. “Pensavo fossero riusciti a risolvere le loro incomprensioni, sono davvero dispiaciuta e non lo dico per qualche forma di perbenismo” ci ha tenuto a precisare l’ex tronista, che sembrerebbe aver ricevuto una frecciata da Sammy Hassan.

“Non so niente di loro, quindi non mi permetto di giudicare quello che è sucesso” ha poi aggiunto Giovanna Abate sulla rottura di Giulio Raselli e Giulia D’Urso. “Ma anche se sapessi qualcosa, non mi permetterei mai di giudicare o raccontarlo in giro” ha spiegato. “Loro ci hanno creduto e ci sono rimasti male” ha concluso. “Non credo stiano passando un bel momento”.

Giovanna Abate dopo Uomini e Donne: confessione su Sammy e Davide

Durante il corso dell’intervista, oltre a parlare della rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso, l’ex tronista si è lasciata andare anche in merito al suo percorso a Uomini e Donne che purtroppo non è sembrato essere dei più fortunati.

Giovanna, infatti, scelse di iniziare una storia con Sammy Hassan, ma il loro amore è durato meno di un gatto in tangenziale: i due si sono lasciati dopo qualche settimana dalla loro scelta. Lei però ci tiene a precisare che con il senno di poi tornerebbe a rifare tutto da capo e nonostante sia finita male non sceglierebbe l’altro ragazzo, Davide Basolo, con cui sembrava essersi riavvicinata.

“Ci tengo a precisare che nonostante le cose non siano andate nel migliore dei modi, rifarei tutto da capo” ha subito chiarito Giovanna Abate dopo Uomini e Donne. “Se alla fine del mio percorso avessi scelto Davide, me ne sarei andata comunque con il tarlo di Sammy nella testa, quindi sì è giusto che io lo abbia scelto con il cuore e non la testa” ha ammesso. “Non ho alcun rimpianto” ha aggiunto per poi parlare anche del momento in cui lei e Sammy hanno scelto, o meglio lui ha scelto, di dividere le loro strade.

“Dopo che ci siamo lasciati, io ero davvero senza parole” ha ammesso. “Non potevo credere che dopo tutto quello che avevamo passato io e lui potesse finire in questo modo. Avevamo superato anche la pandemia” ha confidato colma di delusione. “Ha scelto di terminare la nostra storia, senza nemmeno dargli la possibilità di farla iniziare nella vita di tutti i giorni” ha aggiunto. “Ci sono rimasta male, questo sì, ma non ho sofferto perché il suo atteggiamento non me ne ha dato nemmeno modo”.

“Avrei voluto provare qualcosa di diverso per lui, ma non fa niente, ormai è andata” ha concluso Giovanna Abate su Sammy Hassan. “Al momento non provo alcuna stima per lui e non posso valutarlo” ha aggiunto. “Sarebbe una valutazione di tipo negativo”.

Un pensiero, ovviamente, è dedicato anche a Davide Basolo, che durante il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne ha indossato la maschera dell’Alchimista per provare a conquistare il cuore della tronista, ma purtroppo lei ha preferito scegliere Sammy e non lui.

“Io e Davide dopo la fine del programma non ci siamo mai più sentiti” ha ammesso lei. “Certo, mi ero resa conto anche io che c’erano delle forti somiglianze tra noi, ma non ci siamo né sentiti né cercati”.

Giovanna Abate di Uomini e Donne, tra l’altro il suo ex sembrerebbe essere tornato con la madre di suo figlio, ha anche lasciato qualche piccolo commento sui nuovi protagonisti del programma, quelli che hanno preso il suo posto sulla poltrona rossa. “Inizio da Gianluca, io ho avuto modo di poterlo conoscere prima di prendere parte al programma perché è il fratello di una mia compagna delle medie. Lui mi piace, ha un bel modo di reagire alle situazioni che si trova davanti, sa come rispondere ed ha una certa sicurezza di sé” ha iniziato l’ex tronista. “Davide, invece, mi ha dato l’idea di essere un uomo molto genuino, semplice. Si vede che ha ricevuto un’educazione molto vecchio stampo” ha ammesso per poi passare a Jessica, che oggi ha scelto di abbandonare il programma insieme al suo corteggiatore. “Lei mi ha messo i brividi. E’ una donna umile, ma al tempo stesso sa quello che vuole” ha esclamato per poi concludere con Sophie. “Di lei mi ha colpito il suo profondo legame con la madre, visto che è la sua migliore amica. E’ una molto smart”.