Uomini e Donne, Sammy ha lasciato Giovanna Abate per l’ex? Le foto

Sammy Hassan, dopo la scelta con Giovanna Abate di Uomini e Donne, sembrerebbe essere tornato con la sua ex moglie. I fan li hanno beccati insieme.

Sammy Hassan è uno dei corteggiatori più chiacchierati del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo la sua storia con Giovanna Abate, durata meno di un gatto in tangenziale, sul web è impazzata la voce che lui abbia deciso di terminare la sua relazione con la tronista per ritornare con la sua ex moglie, dalla quale ha avuto un figlio.

Tale voce è diventata sempre più insistente e c’è chi, come Alessandro Roma L’investigatore social, è convinto che non solo ci sia un ritorno di fiamma tra lui e la ex ma che questo sia avvenuto durante il suo percorso al Trono Classico.

Oltre alle voci sul web iniziano a spuntare anche le presunte prove. Il portale Xoxo social gossip ha pubblicato sul suo profilo instagram uno scatto, che gli è stato inoltrato da un loro lettore, che immortale Sammy Hassan insieme alla sua ex. L’ex corteggiatore, che è stato smascherato da Giovanna Abate, è stato immortalato in aeroporto. I due stanno partendo per una vacanza insieme e i fan di Uomini e Donne sono convinti che ci sia più di una semplice riunione di famiglia, visto che lui è letteralmente sparito dai social.

Sammy Hassan e la sua ex sono tornati insieme dopo Uomini e Donne? Il gossip

I fan di Uomini e Donne sono convinti che Sammy Hassan abbia preso in giro Giovanna Abate, non avendo mai terminato la sua relazione con la ex.

Anche se, è bene specificare, i due hanno un figlio insieme. Quindi che si siano visti, o che abbiano scelto di andare in vacanza insieme, non è di certo un sinonimo di un ipotetico ritorno di fiamma. In quanto i due avrebbero scelto di passare qualche giorno insieme soltanto per il bene del piccolo o non per qualche secondo fine.

Sammy Hassan dopo Uomini e Donne ha ritrovato la felicità accanto alla sua ex, come sospettano gli utenti della rete, o non si è ancora ripreso dalla fine della sua storia con Giovanna, che sembra averlo dimenticato con un ballerino di Amici?

Nulla sembra essere certo, visto che lui non ha commentato tale indiscrezione sul suo conto. L’unico aspetto sicuro è che tra Sammy e Giovanna è davvero finita.