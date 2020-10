Un dolce tipicamente estivo da preparare tutto l’anno: è la torta fredda al cioccolato, pochi semplici ingredienti e un sapore spettacolare

La torta fredda al cioccolato è una vera delizia estiva, ma non solo. Perché ormai adesso il gelato va alla grande anche d’inverno e allora perché non servire un dessert uscito dal, freezer?

Bastano 5 ingredienti facili per preparare un dolce spettacolare e adatto a tutti.

Scegliete un ottimo cioccolato fondante, almeno al 70-80% e una ricotta vaccina che è ideale per questa ricetta.

Ma soprattutto mettete alla prova la vostra abilità manuale, perché questa è una torta adatta anche a chi di cucina non è molto esperto. E ha anche un altro grande vantaggio. Visto che deve stare in freezer, potete prepararla tranquillamente la sera prima e averla pronta quando serve.

Torta fredda al cioccolato, ricetta e decorazioni

Nella ricetta di questa torta fredda al cioccolato trovate lo zucchero che va nella panna montata. Ma non è fondamentale., se volete alleggerire il dolce potete toglierlo. Invece per un effetto ancora più spettacolare,l decorate la vostra torta con due ciuffetti di panna fresca montata.

Ingredienti:

300 g di ricotta

400 ml di panna

200 g di cioccolato fondente

150 ml di latte

3-4 cucchiai di zucchero

gocce di cioccolato fondente

Preparazione:

Cominciate a sciogliere in un pentolino il cioccolato fondente insieme al latte. Quando è pronto, lasciate raffreddare per ottenere un composto morbido e fluido. Se invece fosse ancora troppo denso, allungatelo con un bicchierino di acqua.

Lasciate raffreddare bene il cioccolato e intanto montate la panna insieme alla ricotta e lo zucchero. Quando è quasi pronto, unite anche il cioccolato. Amalgamate bene per avere una base liscia e compatta., ma non insistete a montare perché altrimenti il composto sarà troppo morbido.

Alla fine aggiungete anche le gocce di cioccolato e mescolate con una spatola da dolci o un cucchiaio di legno. Versate il composto in una tortiera da 20-22 cm di diametro arricchendo la superficie della torta con altre gocce di cioccolato.

Infine mettete in freezer per almeno 40 minuti se dovete portarla in tavola subito. Ma in realtà più sta e più sarà buona, quindi regolatevi voi. In ogni caso, prima di servirla dovrà stare fuori dal freezer almeno 20-30 minuti.