Uomini e Donne: Giovanna Abate torna da Davide Basolo? L’indizio

Giovanna Abate, dopo la fine della sua relazione con Sammy, è tornata da Davide Basolo di Uomini e Donne? Il loro gesto ha scatenato i fan.

Giovanna Abate è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione andata in onda del Trono Classico di Uomini e Donne. Durante il suo percorso negli studi Elios di Roma, l’ex tronista scelse di iniziare una relazione con Sammy Hassan, scegliendo di non portare ad un livello superiore la sua conoscenza con Davide Basolo.

La sua scelta, purtroppo, non si è rivelata essere la migliore visto che la sua storia con Sammy, che ha smentito il ritorno con la ex moglie, è durata meno di un gatto in tangenziale. Il web però nelle scorse ore è convinto che Giovanna abbia fatto dietro front dopo la rottura e che abbia scelto di riavvicinarsi a Davide, colui che ha indossato la maschera dell’Alchimista per la maggior parte del suo percorso al Trono Classico.

Per quale motivo il web si è convinto di ciò? Perché sia Giovanna sia Davide hanno pubblicato la stessa citazione di Pier Paolo Pasolini a distanza di poco. Una strana coincidenza per due persone che hanno interrotto ogni tipo di rapporto, no?

Giovanna Abate e Davide Basolo dopo Uomini e Donne hanno scelto di dare una possibilità alla loro conoscenza? Il popolo del web non sembra avere alcun dubbio a riguardo.

Davide Basolo di Uomini e Donne ribadisce: “Mai più sentito Giovanna Abate”

Davide Basolo e l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate almeno per il momento hanno preferito non commentare il gossip che li riguarda. Anche se, è bene specificare per amore della verità, che l’Alchimista in più di un’occasione, quando i suoi followers gli hanno chiesto se ha avuto modo di poter sentire Giovanna dopo il loro percorso al Trono Classico, ha sempre ribadito che dalla scelta i due non si sono più sentiti o scritti.

Davide Basolo di Uomini e Donne, che di recente ha smentito di essere fidanzato, ha concesso a Giovanna Abate una nuova possibilità dopo che lei ha scelto di iniziare una relazione con Sammy Hassan piuttosto che con lui?

Giovanna e Davide, qualora il sospetto dei fan dovesse rivelarsi vero, non sarebbero di certo la prima coppia del Trono Classico di Uomini e Donne ad essersi formata dopo un no alla scelta. In passato episodi del genere sono già accaduti, lasciando un certo stupore nel pubblico da casa. Sarà anche il loro caso? Staremo a vedere.