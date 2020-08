Giulia Salemi, nuovo amore dopo Francesco Monte: chi è lui

Giulia Salemi, secondo il settimanale Chi, avrebbe trovato l’amore dopo la fine della sua passata relazione con Francesco Monte.

Giulia Salemi non molto tempo fa ha avuto una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. La loro storia era nata sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip, ma è terminata poco dopo la fine di quell’esperienza.

Da quel momento Giulia sembrerebbe non essersi mai più lasciata andare in una nuova relazione in quanto avrebbe sofferto e non poco a causa della fine della storia con Monte, tra l’altro lei ha lanciato una frecciata alla sua attuale fidanzata, ma ora le cose sembrerebbero essere nettamente diverse. Il motivo? Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la Salemi avrebbe trovato l’amore al fianco di un noto imprenditore con cui avrebbe trascorso insieme il periodo estivo.

“Il suo nuovo amore si chiama Mosche, lui vive a Monte Carlo e di professione fa l’imprenditore” è possibile leggere sul settimanale. “Va in giro scortato e quest’estate la sua compagna di viaggio è stata Giulia“ prosegue l’articolo. “I due sono stati beccati in Costa Smeralda e Costa Azzurra” conclude il pezzo.

“Lui ha tre figli e la più piccola compare spesso nei video di Giulia” aggiunge il giornalista. Giulia Salemi si è fidanzata dopo Francesco Monte? Il settimanale non sembra avere alcun dubbio, ma la Salemi almeno per il momento ha preferito non commentare questo nuovo gossip sul suo conto.

Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi insieme: il nuovo progetto in tv

Un bel periodo per Giulia Salemi, che oltre ad aver trovato l’amore si gode anche le soddisfazioni a livello professionale. Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la modella tornerà presto sul piccolo schermo in un nuovo progetto televisivo, ma non sarà da sola. Chi ci sarà con lei?

Giulia sarà accompagnata da Paola Di Benedetto, che a breve andrà a vivere con il suo compagno Federico Rossi, e Paolo Ciavarro. I tre saranno al timone di un nuovo programma, Disconnessi, che andrà in onda nel weekend dopo la messa in onda di Studio Aperto.

Lo show parlerà delle nuove tendenze tra i giovani, mostrando inediti scenari per il pubblico del piccolo schermo.

Giulia Salemi torna in tv e lo fa con due dei suoi più cari amici. Cosa potrebbe desiderare di più?