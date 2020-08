Uomini e Donne, Sammy Hassan torna con l’ex? Parla lui

Sammy Hassan di Uomini e Donne è tornato con la sua ex? La scelta di Giovanna Abate ha finalmente fatto chiarezza sull’argomento.

Sammy Hassan, dopo la sua brevissima storia con Giovanna Abate di Uomini e Donne, è tornato al centro della cronaca rosa in quanto alcune recenti indiscrezioni lo vedevano impegnato con la sua ex moglie, nonché mamma di suo figlio.

I due sono stati più volte paparazzati insieme, ma non si erano mai sbilanciati in merito alla natura del loro rapporto. Ora però le cose sono cambiate e Sammy ha deciso di fare chiarezza in merito al gossip che lo vedrebbe impegnato con la sua moglie. Hassan ha ammesso che tra lui e sua moglie non c’è alcun ritorno di fiamma e qualora dovesse esserci non avrebbe alcun problema ad ammetterlo visto che lei è la madre di suo figlio e il piccolo non potrebbe che esserne che felice del ritorno del loro amore, ma così non è.

“Volevo smentire il gossip nato negli scorsi giorni che mi vedrebbe impegnato con Elena, la mia ex moglie nonché madre di mio figlio” ha subito precisato Sammy Hassan sul ritorno di fiamma con la sua ex. “Io e lei non stiamo insieme e qualora dovessi tornarci, lo direi tranquillamente visto che non avrei alcun motivo per tenervelo nascosto” ha proseguito l’ex di Giovanna Abate. “Anche perché, parliamoci chiaro, non ci sarebbe nulla di male. Non starei facendo nulla di illegale o sbagliato, ma starei tornando soltanto con la madre di mio figlio e lui ne sarebbe felicissimo“ ha aggiunto.

“Io ed Elena ci siamo separati anche a livello legale, scegliendo di prendere due strade diverse. Nonostante ciò abbiamo in comune un unico obiettivo: il benessere e la felicità di nostro figlio” ha concluso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Sammy di Uomini e Donne commenta il gossip sull’ex: “Come vi permettete?”

Sammy Hassan, oltre a smentire il gossip che lo vedrebbe aver ricostruito il suo matrimonio con Elena, ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio a tutte quelle persone che si sono permesse di criticare il suo ruolo di padre e di aver scelto di trascorrere del tempo con suo figlio in compagnia dell’ex, andando in vacanza insieme.

“Quest’anno è stato un po’ stressante e particolare per tutti, credo” ha ripreso l’ex di Giovanna Abate, che lo ha smascherato pubblicamente sulla loro storia. “Per questo motivo abbiamo scelto di far prendere una boccata d’aria a nostro figlio e di organizzare una vacanza tutti insieme” ha spiegato.

“E’ stata la migliore scelta che potessimo prendere, lui è rimasto felicissimo“ ha concluso Sammy. “Quello che mi chiedo io, quindi, è come vi prendete il diritto di criticare e insulare le persone che si stanno limitando a svolgere il loro ruolo di genitore?”

Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, come suo solito, non le ha di certo mandate a dire.