Coronavirus, Valeria Marini si sottopone al tampone: “E’ doloroso”

Valeria Marini ha scelto di sottoporsi al tampone per verificare se ha contratto o meno il coronavirus dopo aver incontrato Briatore.

Valeria Marini, come la maggior parte dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ha scelto di trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax in Sardegna. Durante il suo soggiorno, la showgirl è stata in compagnia di Flavio Briatore e Federico Fashion Style, che sono risultati essere positivi al coronavirus.

Per questo motivo Valeria ha scelto di sottoporsi al tampone e, raggiunta dai microfoni di Adnkronos, ha rivelato che fortunatamente non ha contratto il virus ma nonostante ciò è stata un’esperienza al quanto dolorosa.

“Mi sono sottoposta al tampone nelle scorse ore e non posso nascondere che è stato doloroso” ha esordito la showgirl. “Fortunatamente il risultato è stato negativo, sto bene” ha concluso.

Valeria Marini non ha il coronavirus. La showgirl, nonostante sia stata in stretto contatto con persone che hanno contratto il virus, è risultata sana come un pesce.

Valeria Marini non ha il coronavirus: il messaggio per Briatore

Durante il corso dell’intervista, Valeria Marini ci ha tenuto a spendere due parole anche per Flavio Briatore che nonostante in un primo momento fosse stato confermato che avesse soltanto una prostatite hanno confermato che purtroppo si tratta di un caso di covid – 19.

“In Sardegna ho avuto modo di incontrare sia il mio amico Federico Fashion Style, che Flavio anche se non mi sono recata al Billionaire” ha rivelato la showgirl. Tra l’altro il locale di Briatore è stato considerato un vero e proprio focolaio. “Ci siamo incontrati in una pizzeria all’aperto, fortunatamente sto bene” ha proseguito Valeria. “Spero che anche Flavio possa rimettersi al più presto” ha concluso Valeria Marini su Briatore.

Non poteva mancare nemmeno un pensiero dedicato a Federico Fashion Style. Lui e Valeria sono ottimi amici da diverso tempo e la showgirl ha scelto di dedicargli un dolce pensiero sperando che possa uscire al più presto da questo incubo che sta vivendo.