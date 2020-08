Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al Trono Over

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono pronti a tornare al Trono Over di Uomini e Donne dopo la recente rottura. I due torneranno di nuovo insieme?

Ida Platano, poco dopo il periodo del lockdown, ha annunciato di aver interrotto la sua relazione con Riccardo Guarnieri. I due, come i più informati ricorderanno bene, si sono conosciuti negli studi del Trono Over di Uomini e Donne dando vita ad uno dei percorsi più complicati e difficili che il programma abbia mai ospitato.

Parecchie volte i due hanno deciso di lasciarsi per poi riprendersi poco dopo ed annunciare perfino un matrimonio, ma questa volta la rottura sembra essere definitiva anche se la pagina Instagram News Ued ha rivelato un nuovo e interessante retroscena sulla coppia. Quale?

Ida e Riccardo torneranno a Uomini e Donne! Almeno per il momento la notizia non è stata confermata da fonti ufficiali, ma il pubblico della rete non è rimasto sorpreso da tale notizia visto che dopo la frecciata di lui ad Ida su Instagram avevano immaginato di un loro ipotetico ritorno al Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti al chiarimento?

Le nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne dovrebbero avvenire il 27 e 28 agosto e sicuramente ne verremo a sapere di più visto che tornerà il pubblico in studio.

E’ bene precisare però che se la notizia del ritorno di Ida Platano e Riccardo al dating show di Maria De Filippi dovesse rivelarsi vera non è detto che i due tornino per occupare nuovamente i posti del parterre e per cercare ancora una volta di trovare l’amore della vita ma semplicemente per avere una nuova serie di confronti e per provare a spiegare al pubblico come mai hanno scelto di separare le loro strade ancora una volta, visto che lui le aveva perfino donato un anello come pegno del suo amore, promettendole di volerla sposare.

Ida e Riccardo a Uomini e Donne faranno finalmente chiarezza sul loro rapporto o preferiranno metterci una pietra sopra e concentrarsi nel conoscere nuove persone per trovare finalmente l’amore che da così tanto tempo sono alla ricerca? Staremo a vedere, dopo di tutto manca davvero poco all’inizio delle registrazioni dello show.