Uomini e Donne: Maria De Filippi rintroduce il pubblico in studio

Uomini e Donne, dopo la consueta pausa estiva, è pronto a ritornare sul piccolo schermo degli italiani. Maria De Filippi, per l’occasione, ha scelto di dare una svolta al programma rispetto alle ultime puntate andate in onda nella precedente stagione televisiva. Quale? Quella di richiamare il pubblico in studio!

Da marzo, infatti, il pubblico è stato bandito dagli studi televisivi a causa dell’emergenza del coronavirus e per questo motivo tutte le trasmissioni sono andate in onda con l’assenza di tutte quelle persone che volevano essere una parte fondamentale del loro show preferito. Le cose fortunatamente sembrano man mano, nonostante l’aumento dei contagi, tornare quelle di sempre visto che Mediaset ha concesso alla conduttrice, che di recente ha svelato un retroscena su Giulia De Lellis, di riportare il pubblico all’interno del suo programma ma non senza prendere alcune misure precauzionali.

Torna il pubblico a Uomini e Donne e probabilmente torneranno anche le succose anticipazioni delle talpe che raccontano cosa accade in studio prima della messa in onda su canale 5.

Maria De Filippi tornerà in onda con Uomini e Donne, a partire dal 14 settembre, e il suo amato pubblico in studio, ma come anticipato Mediaset ha chiesto alla conduttrice e alla sua produzione di osservare alcune regole. In modo tale da impedire che all’interno degli studi Elios di Roma si possano creare dei focolai.

Le regole sono piuttosto semplici. Le persone che sceglieranno di prendere parte al programma della conduttrice, che di recente ha ammesso di voler diventare nonna, dovranno firmare una liberatoria, come sempre dopo di tutto, e non dovranno superare il numero 30. Ovvero: in studio non dovranno esserci più di 30 spettatori.

Maria De Filippi a Uomini e Donne ha riportato il pubblico in studio. Strategia utilizzata anche per il suo programma del sabato sera Tu sì que vales.

Brutte notizie invece per C’è posta per te che non andrà in onda per il coronavirus. In quanto Maria De Filippi ritiene che sia impossibile registrare il programma senza violare il distanziamento sociale.