Maria De Filippi ha letteralmente tutto dalla vita ma, dopo un matrimonio sereno e tante soddisfazioni lavorative vorrebbe diventare nonna.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno creato quello che i due conduttori hanno definito in più di un’occasione una perfetta routine matrimoniale.

I due trascorrono insieme serenamente le ore del pranzo e della cena, ma entrambi conducono vite molto impegnate dal punto di vista lavorativo e, naturalmente, si sostengono e si consigliano a vicenda.

Del resto, non è un mistero che Maria De Filippi abbia cominciato la propria carriera televisiva proprio perché “spinta” da Maurizio Costanzo.

Nonostante il fatto di essere stata raccomandata, Maria ha però dimostrato nel corso degli anni di meritare assolutamente il titolo di regina di Canale 5, grazie a un’enorme cura per i propri programmi, un grande rispetto per il pubblico da casa e uno stile di conduzione sobrio ed estremamente serio, ma che riesce a essere comunicativo e rassicurante.

Cosa manca allora nella vita di Maria? Un nipotino, senz’ombra di dubbio. C’è solo da chiedersi cosa ne pensi Gabriele, il figlio che Maria e Maurizio hanno adottato e che amano moltissimo.

Maria De Filippi e la voglia di essere nonna

Gabriele Costanzo ha lavorato fianco a fianco con la madre nella realizzazione dei suoi programmi di maggior successo, entrando a far parte della Fascino, la casa di produzione fondata da Maria.

Gabriele ha ormai quasi trent’anni a da poco ha lasciato il nido familiare per cominciare una nuova fase della sua vita insieme alla fidanzata Giorgia. I due sono andati a convivere ma pare che Gabriele abbia mantenuto l’abitudine di andare spesso a trovare i genitori e di pranzare con il papà almeno una volta la settimana, com’è tradizione dei maschi di casa Costanzo da molti anni.

Se il legame con la famiglia è rimasto ben saldo anche dopo che Gabriele ha trovato la propria strada accanto a Giorgia, c’è ancora qualcosa che il pargolo di Maria potrebbe fare per rendere davvero felice sua madre: mettere al mondo un nipotino.

“Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia” ha dichiarato la conduttrice in un’intervista rilasciata alla direttrice del settimanale Gente.

E se fosse una nipotina? Di certo Maria sarebbe altrettanto felice, se non di più, e anche Maurizio Costanzo adorerebbe avere una bambina in giro per casa. “È un vero femminista e un padre fantastico” ha detto Maria del marito che, di certo, sarà anche un bravissimo nonno.

Forse però è un po’ presto per parlare di allargare la famiglia, dal momento che Giorgia e Gabriele sembrano sulla buona strada per costruire un rapporto solido ma sono di certo ancora agli inizi e avranno bisogno di un po’ di tempo per diventare affiatati come Maria e Maurizio.

Del resto, le recenti vicende di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che con ogni probabilità hanno messo definitivamente fine alla loro relazione, insegnano a essere prudenti. I due avevano parlato fin dall’inizio di volere un bambino e di voler mettere su una famiglia a tutti gli effetti, ma di fanno non sono arrivati nemmeno e festeggiare i tre anni di relazione (ammesso che le cose non cambino di nuovo nel corso di quest’estate così burrascosa per la famiglia Rodriguez).