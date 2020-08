Tra Ignazio Moser e Anna Safroncik è scoppiato il colpo di fulmine oppure no? Dopo giorni di gossip arriva una versione diversa.

Ignazio Moser sta continuando, come al solito, a non rilasciare dichiarazioni e soprattutto a non dare spazio social ai pettegolezzi sulla sua attuale situazione sentimentale.

Nonostante questo, però, negli scorsi giorni tutti gli appassionati di cronaca rosa avevano cominciato a sospettare che a peggiorare la crisi già grave tra lui e Cecilia Rodriguez ci fosse la bella attrice trentaseienne Anna Safroncik.

I due si sarebbero incontrati in Sardegna al Billionaire di Flavio Briatore e, secondo quello che hanno detto i giornali negli scorsi giorni, avrebbero passato una serata insieme scegliendo addirittura di lasciare insieme il locale.

Queste poche informazioni erano bastate a moltiplicare le voci in merito alla formazione di una nuova possibile coppia e naturalmente erano stati in molti a crederci.

In queste ore però è stata diffusa una versione completamente diversa dei fatti, che costringerebbe gli appassionati di gossip a una vera e propria doccia gelata.

Ignazio Moser e Anna Safroncik: ma quale amore?

Il comportamento di Ignazio Moser e Anna Safroncik era perfettamente normale: quello di due persone che si sono conosciute ma non sono ancora in un rapporto di grande confidenza.

È quello che sostiene 361magazine, che ha intervistato delle persone presenti nel locale in cui Anna e Ignazio sono stati avvistati insieme.

I testimoni avrebbero spiegato che sì, in effetti i due hanno trascorso la serata assieme, ma non c’era nulla nel loro atteggiamento che facesse pensare a un coinvolgimento romantico o addirittura alla possibilità che tra i due ci fosse una simpatia particolare.

Si tratta di una versione completamente opposta rispetto a quella che è circolata fino a pochissimo tempo fa, che vedeva il bell’Ignazio lanciatissimo nel corteggiamento di Anna.

Questo naturalmente scatena di nuovo le speranze dei fan della coppia formata da Ignazio e Cecilia: i due non stanno attraversando un bel periodo ma, se non è scattato nulla tra l’ex ciclista e la bellissima attrice, c’è ancora la possibilità che le cose si sistemino.

Tra l’altro, proprio in una discoteca pare si sia consumato l’ultimo atto della storia tra Ignazio e la sorella minore di Belen: secondo quanto riportato da diverse fonti, l’ultimo litigio (e il più feroce) si è consumato nella discoteca Just Cavalli, sempre a Porto Cervo.

Dopo quel litigio (di cui però si ignorano le cause) Cecilia avrebbe deciso di piantare in asso Moser e di rompere la relazione in maniera apparentemente definitiva.

Non è un bel periodo per le sorelle Rodriguez: entrambe stanno uscendo da una relazione stabile che sembrava essere la più importante della loro vita e, almeno all’apparenza, sembra che entrambe abbiano deciso di troncare il rapporto per “mancanze” dei loro rispettivi partner e di andare in vacanza assieme.

Delle “mancanze” di Stefano De Martino (cioè della sua abitudine al tradimento) ha parlato recentemente Maria De Filippi, che ha spiegato quale sia il “potere segreto” dell’ex marito di Belen.