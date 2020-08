Applicare la crema doposole: scopri perchè è importante farlo

Non rinunciate al benessere del vostro corpo abbronzato, non dimenticate mai di applicare la crema doposole dopo una giornata al mare. Scopri perchè è importante.

Estate, sole, mare, piscina, trascorriamo spesso giornate fuori casa a goderci il sole e rilassarci un pò. La tintarella è vezzo a cui nessuno riesce a rinunciare, non è solo importante applicare la crema solare, ma anche quella dopo sole.

Se si vuole garantire un’abbronzatura omogenea e perfetta è opportuno proteggere la pelle del corpo e del viso, così da evitare scottature ed eritemi, ma da sola non basta.

La crema solare svolge un azione protettiva, perchè protegge la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, ma sarebbe opportuno applicare anche la crema dopo sole.

Scopriamo perchè è importante applicarla crema dopo e come sceglierla.

Applicare crema doposole: perchè è importante

La crema solare va sempre applicata, non va mai dimenticata, perchè crea uno schermo protettivo, proteggendo la pelle da scottature e arrossamenti, scegliete sempre quella con il fattore protettivo in base al vostro fototipo.

Ma quando rientrate a casa, dopo aver fatto la doccia o in bagno rilassante non dovete mai dimenticare di applicare su tutto il corpo la crema doposole.

Non si deve sostituire alla crema idratante che utilizzate abitualmente durante l’anno e non si deve dimenticare di applicarla.

Ma spesso capita a tutti, di non fare questo semplice gesto, o per pigrizia o perchè non si ha l’abitudine di farlo. E’ importarsi prendersi cura della pelle è fondamentale per il benessere del corpo, seguire una beauty routine, così da avere una pelle idratata e luminosa. Bisogna concedersi dei momenti di assoluto relax, anche dopo una giornata trascorra al sole. Non occorre molto tempo, bastano dei semplici accorgimenti per curare la vostra pelle e idratarla in modo giusto.

E’ importante già lavarsi con un bagnoschiuma delicato, massaggiando il corpo, poi procedete al risciacquo, asciugatevi e dedicate 2 minuti all’idratazione.

La crema doposole è utile perchè non solo idrata, ma ha un azione rinfrescante sulla pelle calda. Inoltre allevia il rossore e aiuta a riparare i danni cellulari provocati dai raggi ultravioletti.

Purtroppo, quando si trascorrono molte ore al sole, anche dopo aver fatto una doccia ed essersi rinfrescati, si ha sempre la sensazione che la pelle del corpo tiri. Questo accade perchè raggi UV tendono a seccare la pelle, facendo perdere l’idratazione. Di conseguenza si producono più radicali liberi che possono causare l’invecchiamento della pelle.

Quale scegliere?

La crema doposole deve contenere dei principi attivi non solo idratanti e lenitivi, ma ricca in nutrienti, per questo motivo non basta la sola crema idratante.

Lasciatevi consigliare al momento dell’acquisto, potete scegliere quella con aloe vera, se preferite una crema con formulazioni con attivi naturali. L’aloe vera come ben sapete è conosciuta e molto usata nel campo della cosmesi, grazie alle sue proprietà lenitive e rinfrescanti.

In alternativa potete applicare una crema preparata da voi con olio d’oliva, olio di cocco e argan, ma chiedete consiglio al vostro medico, perchè non sono indicati a tutti, soprattutto se la pelle è molto sensibile.



La crema dopo sole potete acquistarla in crema fluida o in gel, ma scegliete sempre quelle a rapido assorbimento.

Non va applicata per garantire un’abbronzatura più lunga, ma per ridare nutrizione e benessere. Ma se applicate sempre e con costanza una crema solare protettiva e quella doposole, la tintarella potrà essere non solo più duratura ma anche omogenea.