Giulia De Lellis, Maria De Filippi sul libro: “Il pubblico lo voleva”

Maria De Filippi per la prima volta ha commentato Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis, oltre ad essere famosa sul web per il suo ruolo di influencer, ha ottenuto un ottimo successo in libreria grazie al suo manoscritto Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. Il libro ha ottenuto un ottimo riscontro a livello di vendite, anche se la compagna di Andrea Damante in un primo mento non era molto intenzionata a voler debuttare nel mondo dell’editoria. A convincerla, infatti, è stata Maria De Filippi che durante l’intervista rilasciata al settimanale Gente, dove ha svelato un retroscena anche su Emma Marrone, ha rivelato le titubanze di Giulia e di come lei l’abbia convinta ad esordire nell’editoria.

“La Mondadori la contattò per chiederle di scrivere la sua autobiografia, ma lei non era molto sicura di volerlo fare” ha rivelato Maria De Filippi su Giulia De Lellis. “Non sentiva di essere una scrittrice e non lo è, così le ho detto che la gente non si aspettava da lei un saggio di Eco, ma voleva conoscere la sua storia. Il pubblico lo voleva e lei doveva raccontargliela“ ha concluso la conduttrice che non si era sbagliata, visto che il lavoro di Giulia ha battuto in Italia quello di Stephen King.

Maria De Filippi sul successo di Giulia De Lellis: “Non se lo aspettava”

Maria De Filippi, oltre a parlare dell’esordio da scrittrice di Giulia De Lellis, ha anche parlato del suo incredibile successo. Successo che la compagna di Andrea Damante non si aspettava minimamente di ottenere durante la sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne. Nulla, infatti, è studiato o programmato, ma l’è capitato così. Quasi per caso.

“Io e Giulia ci siamo conosciute durante il corso della sua permanenza a Uomini e Donne, quando corteggiava Andrea” ha precisato Maria, tra l’altro Damante ha confermato la crisi di coppia. “Lei arrivava da Pomezia e capisco che ha quel qualcosa in più. Lei ha un carattere forte, è intelligente, è istintiva, ma non si sarebbe mai aspettata di avere il successo che ha ottenuto“ ha aggiunto Maria De Filippi.

“E’ stato qualcosa che l’è scoppiato in mano” ha concluso. “E’ come se si fosse guardata da fuori con un certo stupore” ha aggiunto.

Nonostante la vita lavorativa si sia rivelata essere un autentico successo, purtroppo quella sentimentale non prosegue di pari passo. Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno confermato di essersi presi un momento di pausa per capire se proseguire o meno con la loro relazione.