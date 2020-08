Emma Marrone, Maria De Filippi svela: “Aveva rifiutato X Factor”

Maria De Filippi, recentemente intervistata da Gente, ha rivelato un retroscena sul ruolo di giudice di Emma Marrone a X Factor.

Maria De Filippi, durante questa piccola pausa dal piccolo schermo degli italiani, ha scelto di concedere una lunga intervista al settimanale Gente. Questa volta, dopo aver parlato della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la moglie di Maurizio Costanzo ha scelto di svelare un nuovo retroscena riguardante la sua pupilla Emma Marrone. Che cosa ha rivelato?

La cantante, come ormai noto, è stata scelta come giudice per la prossima edizione di X Factor, però questa non è stata la prima volta che la produzione del talent l’ha contattata per chiederle di fare parte del programma ma la sta corteggiando da un bel po’ e non solo loro. Maria, infatti, ha ammesso che Emma ha sempre rifiutato tali proposte perché non si sentiva sicura di poter ricoprire il ruolo di giudice ed ha accettato soltanto ora perché è stata Maria a convincerla che potrebbe svolgere un buon lavoro con i potenziali artisti.

“Lei non lo ha mai confidato prima d’ora, ma prima di quest’edizione lei era già stata contattata diverse volte, sia per X Factor che per The Voice” ha rivelato Maria De Filippi su Emma Marrone a X Factor, che di recente si è lasciata andare ad una lunga riflessione prima dell’inizio di quest’edizione. “Lei ha sempre rifiutato, non si sentiva pronta per questo ruolo” ha proseguito la conduttrice.

“Quest’anno mi ha chiesto cosa ne pensassi, le ho detto che per me era perfetta ed ha accettato” ha concluso Maria, svelando questo inedito retroscena sull’ex vincitrice di Amici.

Maria De Filippi: il rapporto con Emma Marrone e l’Amoroso dopo Amici

Maria De Filippi, durante il corso dell’intervista, ha risposto anche ad una delle domande più scomode di sempre che al pubblico però non spiacerebbe conoscere la risposta. Quale? Quali sono i suoi concorrenti, o vincitori, preferiti di Amici.

La conduttrice ha preferito non rispondere per paura di offendere qualcuno degli ex partecipanti al talent show, ma ha rivelato che ci sono alcuni ragazzi che nonostante la fine del loro percorso nella scuola la rendono sempre partecipe delle loro scelte e questo ha aiutato a tenerli in contatto.

“Questa è l’unica domanda a cui solitamente preferisco non rispondere. Se facessi qualche nome si scatenerebbe un vero e proprio inferno” ha precisato la conduttrice. “Con molti sono rimasta legata e una parola di troppo potrebbe far restare male quelli che non cito, però all’interno di Amici nascono anche legami speciali, considerando che i ragazzi rimangono lì tre mesi senza vedere nessuno e diventi il loro unico punto di riferimento visto che non hanno nemmeno contatti con la famiglia ha spiegato Maria durante il corso dell’intervista.

“Per tutti quelli che hanno creato un bel rapporto con me ci sono sempre stata anche dopo, prendi Emma Marrone o Alessandra Amoroso“ ha confermato la conduttrice. “Loro quando dopo la loro partecipazione ad Amici iniziavano ad incidere il primo disco, mi facevano ascoltare ogni canzone chiedendomi il mio parere su ogni cosa” ha proseguito tirando in ballo le due vincitrici più famose, tra l’altro di recente ha anche parlato del tradimento di Stefano De Martino ad Emma. “Quest’estate anche Gaia mi ha chiamato spesso” ha concluso Maria, aggiungendo che queste dinamiche con il passare del tempo si allentano un po’ ma restano.

Maria De Filippi per la prima volta si è sbilanciata in merito al suo rapporto con Alessandra Amoroso ed Emma Marrone con la classe e l’educazione che da sempre l’hanno contraddistinta. Anche se non ha rivelato chi sono i personaggi a cui si è più legata, ma dopo di tutto è giusto così visto che qualcuno potrebbe offendersi o trovare il tutto poco elegante.